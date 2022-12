Người Hàn Quốc ưa chuộng thịt heo vì 3 công dụng ít ai biết

Bồi bổ cơ thể

Trong sách về Y học cổ truyền Đông Y Bảo Giám của Hàn Quốc, thịt heo được ghi chép như một loại thuốc giúp “bồi bổ cho người bị yếu, giúp tăng cân, và dưỡng âm khí”. Bonchogangmok, một quyển sách khác về cổ thảo mộc Hàn Quốc cũng viết rằng “thịt heo làm mềm dạ dày, bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, bồi bổ cơ bắp”.

Còn theo y học hiện đại, thịt heo cung cấp cho cơ thể rất nhiều loại vitamin và khoáng chất khác nhau như phốt pho, ka li, can xi, vitamin B6, vitamin B12, kẽm, và là nguồn cung protein dồi dào giúp bồi bổ trí não, thể lực, tăng cân, tăng cường cơ bắp.

Sau 3 năm dịch bệnh, con người dần nhận ra sức khỏe là vốn quý nhất và việc bồi bổ cơ thể, chăm sóc sức khỏe dần trở thành mối quan tâm hàng đầu của các gia đình. Trong đó, thịt heo có thể xem là một “bài thuốc” hữu hiệu với chi phí hợp lý mà vẫn giàu dinh dưỡng.

Giải độc cơ thể ?

Tại Hàn Quốc, vào các thời điểm không khí nhiều bụi mịn, thịt heo sẽ được ưa chuộng nhiều hơn nhờ tính năng “giải độc”. Sách Đông Y Bảo Giám cho rằng các chất dinh dưỡng trong thịt heo hỗ trợ trong việc “chữa ngộ độc thủy ngân và ngộ độc thuốc khoáng”. Ngộ độc lưu huỳnh có thể ăn súp nấu từ thịt heo, và ngộ độc thủy ngân có thể bổ sung dinh dưỡng bằng thịt hoặc mỡ heo luộc (theo Naver.com).

Thực tế, so với các loại thịt khác thịt heo chứa nhiều a xít béo không no và a xít amin. Các a xít không no có thể kết hợp với bụi mịn hoặc kim loại nặng sau đó bài tiết qua nước tiểu. Còn các a xít amin giúp ngăn chặn sự hấp thụ các kim loại nặng như naphthalene, benzoic, chì. Và đặc biệt, các a xít amin trong thịt heo sẽ giúp hấp thụ bụi mịn mà chúng ta hít phải trong không khí do khí thải từ các phương tiện giao thông, khói bụi từ nhà máy công nghiệp, công trường xây dựng, rác thải,... góp phần ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp do bụi gây ra.

Tốt cho người bị nóng

Theo đông y, thịt heo tính mát đặc biệt tốt cho việc bổ thận, thanh nhiệt, làm mát cơ thể, đặc biệt tốt cho phụ nữ tiền mãn kinh, dễ bị bốc hỏa. Đó là lý do vì sao phụ nữ Hàn Quốc ưa chuộng loại thịt này.

Cùng nền văn hóa Á Đông, người Việt Nam cũng rất ưa chuộng thịt heo, đặc biệt dịp Tết Nguyên Đán cũng là thời điểm tiêu thụ thịt heo của Việt Nam tăng cao nhất trong năm. Thịt heo trong ngày Tết là nguyên liệu chế biến rất nhiều món ăn truyền thống đậm đà và nhiều dinh dưỡng.

Tuy nhiên, để có những bữa ăn ngon, tốt cho sức khỏe, các gia đình cần lựa chọn thịt heo tươi, ngon và sạch, giữ trọn dinh dưỡng.





Chọn thịt heo ngon, bảo quản đúng cách nguồn gốc rõ ràng

Tại Việt Nam, người tiêu dùng hoàn toàn có thể lựa chọn thịt heo “chuẩn Hàn”, với sản phẩm thịt mát Meat Master được sản xuất dựa trên quy trình kinh doanh khép kín 3F “từ trang trại đến bàn ăn” của Công ty CJ Feed & Care (thuộc Tập đoàn CJ Hàn Quốc). Mô hình 3F (Feed - thức ăn chăn nuôi; Farm - vận hành trang trại chăn nuôi và Food - nhà máy chế biến và phân phối thịt sạch) đang được đón nhận tại nhiều quốc gia.

Thịt mát Meat Master được quản trị chất lượng trên nền tảng HACCP được chứng nhận bởi tổ chức SGS và AQS, tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc gia về thịt mát TCVN 12429-1:2018, kết hợp với công nghệ Oxy Fresh tạo ra lớp bảo vệ giúp thịt luôn duy trì độ tươi, thịt sạch và mềm ngon vượt trội…

Để chào đón Tết Nguyên đán 2023, Meat Master vừa cho ra mắt bộ quà Tết với các sản phẩm thịt mềm, tươi ngon và chuẩn sạch kết hợp với kim chi, xốt ướp. Mỗi sản phẩm trong bộ quà Tết của Meat Master vừa đảm bảo chất lượng, sang trọng lại vừa có nét độc đáo riêng. Đây được xem là món quà tuyệt vời dành tặng cho đối tác, khách hàng hay người thân yêu thay lời chúc một năm mới an khang, thịnh vượng.

Thịt mát Meat Master hiện đã có mặt trên nhiều kênh phân phối, với 4 cửa hàng Meat Master tại TP.HCM và một cửa hàng tại Hà Nội. Song song, thịt sạch Meat Master cũng được phân phối trên gần 500 điểm bán tại các hệ thống siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi như Aeon, Coop, Big C, Lotte, King Food, GS25… Nhằm bắt kịp xu hướng thị trường, sản phẩm cũng đã có mặt ở các kênh thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Shoppee và Grab Mart. Meat Master hứa hẹn sẽ mang đến cho người tiêu dùng nhiều hơn nữa các sản phẩm thịt Tươi Sạch Ngon với giá cực kỳ ưu đãi.