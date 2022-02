Người ngoài hành tinh xuất hiện trong trailer phim kinh dị 'Nope' của Jordan Peele?

Phải đợi đến 3 năm, tác phẩm mới nhất của nhà làm phim kinh dị nổi tiếng Jordan Peele là Nope mới ra mắt khán giả. Mới đây, phim đã tung trailer đầu tiên với thời lượng dài hơn 2 phút hé mở cho khán giả nhiều chi tiết khá thú vị.

Đoạn trailer kể câu chuyện của những cư dân trong một thị trấn hẻo lánh. Một ngày nọ, một vật thể không xác định xuất hiện trên bầu trời khiến cuộc sống của họ bị xáo trộn. Đoạn trailer hé lộ một số hình ảnh không rõ ràng về sự có mặt của người ngoài hành tinh, theo Yahoo News.

Trong lời đề tựa giới thiệu dự án mới, hãng Universal Pictures viết: "Nhà làm phim đoạt giải Oscar Jordan Peele phá vỡ và tái định nghĩa thể loại kinh dị hiện đại với tác phẩm Get Out và sau đó là Us. Bây giờ, anh ấy tái tưởng tượng thể loại phim mùa hè cùng với cơn ác mộng đại chúng: phim kinh dị Nope".





Ở một cảnh trong trailer, nhân vật của nam diễn viên Daniel Kaluuya cố gắng trốn thoát khỏi sự truy đuổi của hiện tượng lạ từ bầu trời còn những người dân khác trong thị trấn thì có cuộc chạm mặt không mong muốn với thế lực nằm ngoài sự hiểu biết của họ. Ngoài Daniel Kaluuya (từng đóng trong Get Out), phim còn có sự góp mặt của các diễn viên như Keke Palmer, Steven Yeun... Cùng với vai trò chỉ đạo, đạo diễn Jordan Peele còn kiêm luôn vị trí viết kịch bản phim Nope.

Phim Nope là dự án kinh dị thứ 3 của nhà làm phim Jordan Peele. 2 tác phẩm trước đó là Get Out và Us đã mang về tiếng tăm vang dội cho nhà làm phim này, trong đó Get Out thắng giải Oscar Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Tác phẩm Nope dự kiến ra rạp ngày 22.7 năm nay.