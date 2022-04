‘Người nhện’ Andrew Garfield tuyên bố tạm ngưng diễn xuất

Mới đây, diễn viên Andrew Garfield gây bất ngờ khi thổ lộ với tờ Variety rằng anh sẽ tạm ngừng đóng phim sau khi chấm dứt dự án Under the banner of heaven. Tài tử 38 tuổi giải thích anh mong muốn được nghỉ xả hơi, tận hưởng cuộc sống bình thường. Song, ngôi sao The social network cũng cần một khoảng lặng để suy nghĩ về những mục tiêu mà anh muốn thực hiện trong tương lai.

“Tôi cảm thấy hạnh phúc và háo hức khi sắp được yên tĩnh, dành thời gian để sống như một người bình thường. Tôi nghĩ mình cần điều này sau khoảng thời gian phải di chuyển khắp thế giới, dành nhiều năng lượng cho những dự án tâm huyết. Tôi cần được nạp lại năng lượng để tiếp tục giữ chất riêng của mình và không cảm thấy phải chạy đua với những đồng nghiệp khác”, Andrew Garfield lý giải.

Andrew Garfield cho biết sắp tới anh tự thưởng cho bản thân những ngày tháng vô lo, vô nghĩ, được xem thật nhiều bộ phim yêu thích mà không bị áp lực cạnh tranh, đi ăn uống, dạo chơi cùng bạn bè. Nam diễn viên nói bản thân thích đi du lịch nhưng đã khá ngán ngẩm cảm giác phải leo lên máy bay. Thời gian gần đây, Andrew Garfield đã hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ và gặt hái được cho mình nhiều thành quả ấn tượng.





Năm 2021 có thể xem như một năm đậm đà dấu ấn của Andrew Garfield khi anh được trở lại với vai diễn người nhện lừng danh trong phim Spider-Man: No way home.Sự xuất hiện của nam tài tử trong phần phim mới nhất về người nhện dường như khiến người xem vỡ òa. Song, Spider-Man: No way home cũng có thành tích phòng vé hết sức ấn tượng, thu về hơn 1 tỉ USD trên toàn cầu. Vai diễn của Andrew Garfield trong bộ phim The eyes of Tammy Faye, ra mắt cùng năm cũng gây chú ý.

Tuy nhiên, thành tích ấn tượng nhất của nam diễn viên hồi năm ngoái phải kể đến đề cử Oscar nam chính xuất sắc nhất cho vai Jonathan Larson trong Tick, Tick…Boom! Dù không thể vượt qua đàn anh gạo cội Will Smith để chiến thắng nhưng nỗ lực của Andrew Garfield dành cho bộ phim này là không thể phủ nhận. Người hâm mộ kì vọng sau thời gian nghỉ xả hơi, Andrew Garfield sẽ có thêm nhiều cú đột phá tiếp theo trong sự nghiệp.