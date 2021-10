‘Người nhện’ Tom Holland lơ lửng trên không khi tìm kho báu trong bom tấn ‘Uncharted’

Uncharted (tựa Việt: Thợ săn cổ vật) là một trong những bom tấn hành động đầu tiên của năm 2022, đánh dấu sự kết hợp của tài tử trẻ Tom Holland với các đàn anh kỳ cựu như Mark Wahlberg hay Antonio Banderas. Trailer đầu tiên có độ dài hơn 2 phút hé lộ nhiều cảnh quay hấp dẫn, gây tò mò trước cuộc phiêu lưu của nhân vật Nathan Drake.

Trailer hé lộ cảnh Victor Sullivan tiếp cận với Nathan Drake khi cậu còn là bartender trong một quán bar, đang đứng pha chế cocktail. Cảnh mở đầu cho thấy một lăng mộ cổ, kèm theo đó là chiếc bản đồ cũ được lấy lên từ cát, mở ra hành trình đầy mạo hiểm của các thợ săn. Trong gần hai phút, khán giả được chiêm ngưỡng nhiều pha hành động đầy hứa hẹn của Tom Holland như chạy trên mái nhà cao vút, lái ca-nô xuống một hang động bí ẩn, lặn dưới đáy biển. Cảnh quay gây tò mò nhất là khi nhân vật Nathan Drake lơ lửng giữa không trung cùng đống hàng hóa thả rơi tự do từ máy bay xuống. Đáng chú ý là chân của Nathan bị dính vào cùng đống hàng và không biết làm cách nào để gỡ ra.

Phim chuyển thể từ game ăn khách

Được dựa trên game cùng tên làm điên đảo nhiều thế hệ từ năm 2007 trên máy điện tử PlayStation, Uncharted xoay quanh nhân vật chính là chàng trai trẻ thích phiêu lưu mạo hiểm Nathan Drake (Tom Holland). Với sự trợ giúp của huấn luyện viên Victor Sullivan (Mark Wahlberg), Nathan dấn thân vào cuộc hành trình khám phá những di tích cổ xưa, sử dụng vũ khí và kỹ năng leo trèo để đối phó với kẻ thù cùng vô số cạm bẫy trên hành trình. Dọc đường đi, Nathan gặp gỡ nhiều thợ săn kho báu khác, trong đó có cô nàng nóng bỏng Chloe Frazer (Sophia Taylor Ali).

Ra mắt lần đầu năm 2007 trên nền tảng game PlayStation, Uncharted phiên bản game đạt thành công lớn trên toàn cầu, bán được hơn 41 triệu bản, trở thành một trong những tựa game ăn khách nhất mọi thời đại. Không chỉ thành công về mặt thương mại, Uncharted còn được giới chuyên môn đánh giá cao về tiêu chuẩn, câu chuyện, thiết kế, đồ họa thực tế, cơ chế hoạt động cũng như âm nhạc đem lại trải nghiệm thú vị cho người chơi.

Từ sau vai diễn Spider-Man (Người nhện) trong vũ trụ điện ảnh Marvel, Tom Holland trở thành một trong những tài tử được săn đón bậc nhất tại Hollywood hiện nay. Lối diễn thông minh, có chút láu cá của nam diễn viên sinh năm 1996 giúp anh thể hiện được nhiều dạng vai diễn. Uncharted là bộ phim tiếp theo của Tom Holland đến với khán giả, sau bom tấn Spider-Man: No Way Home ra mắt vào cuối năm nay.





Để vào vai người hùng Nathan Drake đình đám của thế giới game PlayStation, Tom Holland đã vượt qua nhiều ứng viên nặng ký như Nathan Fillion, “StarLord” của Guardians of the Galaxy, Chris Pratt hay chính Mark Wahlberg. Ban đầu, Mark Wahlberg được nhắm cho vai Nathan Drake nhưng về sau, anh nhận vai huấn luyện viên Victor Sullivan và nhân vật Nathan được trẻ hóa hơn nhiều so với dự kiến ban đầu.

Được đầu tư với kinh phí sản xuất lên đến 120 triệu USD, Uncharted hứa hẹn là bom tấn thể loại hành động phiêu lưu thám hiểm đưa tên tuổi Tom Holland lên một tầm cao mới, nhiều khả năng trở thành cái tên được yêu thích ở dòng phim mà “The Rock” Dwayne Johnson đang không có đối thủ.

Uncharted do Ruben Fleischer đạo diễn. Nhà làm phim người Mỹ từng gây ấn tượng với đông đảo khán giả với hai tập của phim hài xác sống Zombieland, phim hành động tâm lý ly kỳ Gangster Squad và đặc biệt là bom tấn Venom. Phong cách hành động pha chút hài của Ruben Fleischer dần tạo nên “thương hiệu” riêng, được nhiều khán giả yêu thích vì tính giải trí cao.

Ruben Fleischer đã cùng Tom Holland và êkíp thực hiện bom tấn Uncharted ở nhiều bối cảnh đẹp và hùng vĩ tại châu Âu, với các địa điểm chính như Berlin (Đức), Valencia và Barcelona (Tây Ban Nha). Uncharted dự kiến ra rạp ngày 18.2.2022.