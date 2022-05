Nguyễn Huy Hoàng và Phạm Thanh Bảo giành 2 HCV bơi lội: hạnh phúc và bất ngờ!

Nguyễn Huy Hoàng đã về nhất cuộc đua 1.500m bơi tự do. Huy Hoàng là kình ngư số 1 của Việt Nam hiện nay, thế nên rất nhiều người hâm mộ trông chờ màn thể hiện của Huy Hoàng tại SEA Games 31. Huy Hoàng giành HCV nhưng chưa thể phá vỡ thành tích tốt nhất của chính mình. Điều này cũng dễ hiểu vì từ Olympic Tokyo 2020 hồi cuối tháng 7 năm ngoái đến nay, Huy Hoàng mới thi đấu lại nội dung 1.500m tự do. Dù vậy, tấm huy chương này vẫn có ý nghĩa đặc biệt với kình ngư này.

HCV thứ 2 của bơi lội Việt Nam trong ngày 14.4 thuộc về Phạm Thanh Bảo ở nội dung 100m ếch. Kình ngư sinh năm 2001 đã phá kỷ lục SEA Games 100m ếch với thành tích 1 phút 1 giây 17. Anh đã đổi màu huy chương SEA Games. Trước đó ở SEA Games 30, Thanh Bảo giành được huy chương bạc ở 2 nội dung 100 và 200m bơi ếch. Kình ngư trẻ Thanh Bảo bất ngờ khi bản thân mình có thể đạt quả này.





Sau ngày tranh tài đầu tiên, các VĐV bơi lội sẽ tiếp tục thi đấu chung kết các nội dung 800m tự do nữ, 100m tự do nam, 50m ngửa nữ, 50m bướm nam, 200m ếch nữ, 400m hỗn hợp nam, 4x100m tự do nữ ở ngày thi đấu tiếp theo.