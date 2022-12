Nguyễn Phúc Thiện thoát mác 'em trai Only C', trở thành 'hit maker'

Trong thời gian gần đây, cái tên Nguyễn Phúc Thiện được công chúng biết đến nhiều hơn khi các sáng tác của anh lần lượt trở thành hit. Tính đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Phúc Thiện có 5 bài hát đạt trên một trăm triệu lượt xem gồm: Bống bống bang bang (365band, 557 triệu lượt xem), Yêu là tha thứ (Only C,146 triệu lượt xem), Đừng yêu nữa, em mệt rồi (Min, 132 triệu lượt xem), Em không sai, chúng ta sai (Erik, 133 triệu lượt xem) và Đau để trưởng thành (Only C, 100 triệu lượt xem).

Được biết, Nguyễn Phúc Thiện là em trai của nhạc sĩ Only C, dẫu vậy con đường đến với âm nhạc của anh lại khá vất vả. Vì mẹ nhìn thấy được sự vất vả của con trai lớn nên không muốn anh theo đuổi nghệ thuật. Tuy nhiên, vì đam mê nên Nguyễn Phúc Thiện vẫn dành thời gian trau dồi kĩ năng chơi nhạc cụ cũng như học sáng tác. Khi Only C có bản hit đầu tiên, Nguyễn Phúc Thiện và anh trai đã thuyết phục bố mẹ để theo đuổi nghệ thuật cũng như xây dựng công ty sản xuất âm nhạc riêng.

Bên cạnh đó, Nguyễn Phúc Thiện cũng không cảm thấy áp lực khi có anh trai là nhạc sĩ nổi tiếng. "Được đồng hành cùng anh trai, tôi không hề cảm thấy áp lực mà còn tự tin vì chính anh ấy là người đã truyền cảm hứng, nhận ra tiềm năng của tôi và dẫn dắt tôi vào nghề", tác giả Đáp án cuối cùng chia sẻ. Sau những nỗ lực, tài năng của Nguyễn Phúc Thiện được một số nghệ sĩ chú ý và không còn gọi anh là "em trai của Only C".





"Mãi đến sau này, khi gặp gỡ các đồng nghiệp và đối tác, tôi vô cùng hạnh phúc vì mọi người đã gọi tôi là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Phúc Thiện thay vì em trai Only C. Khán giả cũng biết đến tên tuổi và đón nhận những sản phẩm âm nhạc của tôi, tôi vô cùng trân quý những điều đó", nhạc sĩ sinh năm 1993 chia sẻ.

Nói về cách chọn ca sĩ để gửi gắm "đứa con tinh thần", nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện nói: "Tôi có rất ít cơ duyên làm việc với các nghệ sĩ, những nghệ sĩ mà tôi cộng tác đều nhờ "duyên". Tôi cũng không có tiêu chí riêng nào khi lựa chọn ca sĩ cho các ca khúc của mình, bởi với tôi mỗi ca sĩ đều có cá tính và điểm mạnh riêng. Tôi luôn để mọi thứ thuận theo tự nhiên, và với mỗi nghệ sĩ trình bày ca khúc của tôi đều thể hiện rất rõ tư duy âm nhạc cũng như ý nghĩa mà tôi gửi gắm".