'Nhà bà Nữ' của Trấn Thành lập kỷ lục lượng vé bán trước

Theo cập nhật mới nhất từ nhà sản xuất Nhà bà Nữ, tính đến chiều 21.1 (30 tết), phim đã bán được 30.000 vé dù 22.1 mới là ngày công chiếu chính thức. Theo thống kê đến từ các cụm rạp, 30.000 vé đặt trước cũng là con số cao kỷ lục dành cho một phim Việt chiếu tết.

Thành tích này cho thấy tác phẩm điện ảnh mới nhất của Trấn Thành có sức hút không hề nhỏ. Ngay từ khi dự án mới công bố, Nhà bà Nữ đã gợi sự tò mò lớn nơi khán giả vì nó chính là kẻ "kế thừa" của Bố già - bộ phim thành công nhất về mặt thương mại trong lịch sử điện ảnh Việt Nam, với doanh thu hơn 400 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Nhà bà Nữ cũng là lần đầu tiên Trấn Thành toàn phần đảm nhiệm vai trò đạo diễn. Vai nữ chính được giao cho chính em gái Trấn Thành là Uyển Ân.

Nhà bà Nữ là bộ phim tâm lý, tình cảm có chủ đề về gia đình. Phim xoay quanh những câu chuyện đời thường trong cuộc sống của gia đình bà Ngọc Nữ (Lê Giang đóng). Ngoài tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa, bộ phim còn truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về nhân sinh và các mối quan hệ xã hội.

Sau những suất chiếu đầu tiên dành cho báo giới và các nghệ sĩ, Nhà bà Nữ đón nhận đánh giá khá tốt. Đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm biên kịch và diễn viên, Trấn Thành cũng được cho là có sự "lên tay" trong bộ phim điện ảnh thứ hai.





Sau khi Siêu lừa gặp siêu lầy bất ngờ dời lịch chiếu, Nhà bà Nữ sẽ chính thức đối đầu với Chị chị em em 2 trên đường đua phim tết 2023. Cả hai phim cùng ra mắt vào ngày 22.1, nhằm mùng 1 Tết Quý Mão. Sau một năm khá "bết bát" của điện ảnh Việt, Nhà bà Nữ và Chị chị em em 2 được kỳ vọng sẽ vực dậy sức sống phòng vé.

Bởi lẽ, Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng đều là những cái tên có uy tín trong nghề. Thú vị hơn, họ cũng từng là cộng sự, cùng nhau làm nên thành công đột phá của Bố già hồi 2021. Tính đến thời điểm hiện tại, dựa trên số vé đặt trước, doanh thu của Nhà bà Nữ đang dẫn trước khá xa với 2,9 tỉ đồng thu về. Trong khi đó, Chị chị em em 2 đang có mức doanh thu hơn 496 triệu đồng.

Ngoài hai phim kể trên, khán giả cũng có thêm nhiều phim nước ngoài để lựa chọn như: Xác ướp: Cuộc phiêu lưu đến London (Mummies), Pororo: Cuộc phiêu lưu đến dinh thự rồng, Mèo béo siêu đẳng (The Amazing Maurice). Hai bom tấn Avatar: The Way of Water và Puss in Boots: The Last Wish sẽ tiếp tục được bố trí suất chiếu trong dịp tết do chưa giảm sức nóng.