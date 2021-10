Nhà liền thổ được ưa chuộng trong đại dịch

Không gian sống trở tiêu chí quan trọng khi chọn nhà

Sống gần gũi thiên nhiên hay còn gọi là tiêu chuẩn LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) hiện đang là một trong những xu hướng bất động sản được ưa chuộng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Xanh ở đây không chỉ đơn thuần là không gian sống, tiện ích mà còn bao gồm cả vấn đề về an sinh xã hội - tiêu chí được đề cao trong các dự án bất động sản hiện nay.

Tại Việt Nam, trong vài năm trở lại đây, khi GDP đầu người ngày càng được cải thiện, người mua nhà bắt đầu có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến không gian sống. Theo đó, sống xanh, an lành trở thành trào lưu của người hầu hết dân thành thị. Đặc biệt tại 2 trong số những thành phố sôi động bật nhất cả nước là TP.HCM và Hà Nội, khuynh hướng này ngày càng phát triển mạnh mẽ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, người dân buộc phải ở nhà nhiều hơn theo Chỉ thị 16 và giãn cách xã hội của Chính phủ.

Giờ đây người mua nhà không chỉ tìm kiếm nơi để ở mà còn muốn tìm nơi có cuộc sống xanh, một nơi để về sau những ngày làm việc căng thẳng, để tận hưởng, cân bằng và tái tạo năng lượng cuộc sống.

“Nhà an toàn” được nâng mức độ quan tâm

Theo các chuyên gia, chuyển dịch về vùng ven chính là xu hướng của tương lai. Bởi lẽ, tại các thành phố lớn, đi cùng với tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh chính là sự thu hẹp về diện tích và không gian sống. Theo đó, với quỹ đất hạn hẹp cùng mật độ quá cao (4.292 người/km² tại Tp.HCM và 2.398 người/km² tại Hà Nội), hầu hết các dự án nhà ở tại các khu vưc nội thành khó có thể phát triển đồng bộ giữa sống và tiện ích nội khu. Đó là chưa kể đến, với mật độ dân cư đông đúc, việc sống chen chúc tại các khu vực trung tâm càng làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trong khi đó, thời gian trở lại đây, nhà an toàn đang trở thành từ khóa hot trong ngành bất động sản khi ngày càng có nhiều người mua nhà đặc biệt quan tâm đến nhu cầu sống an. Giờ đây, khái niệm về nhà an toàn phải đảm bảo các yếu tố: nằm trong khuôn viên xanh mát, thiết kế nhà thông thoáng, tách biệt, được hỗ trợ các vấn đề an sinh xã hội…





Tại khu vực phía Nam, cùng với Bình Dương, Đồng Nai, Long An chính là điểm đến của các “ông lớn” bất động sản trên cả nước khi địa phương này nắm giữ nhiều ưu thế để có thể phát triển những dự án đô thị vệ tinh với loại tiện ích xanh - xu hướng đang thịnh hành trong khoảng 2 năm trở lại đây.

Không nằm ngoài xu hướng đó, dự án The Sol City nằm trên địa bàn huyện Cần Giuộc, Long An hiện là một trong những cái tên hot tại thị trường khu Tây khi là một trong những dự án tiên phong cho xu hướng xanh, an lành, mang đến cho cư dân những trải nghiệm sống khác biệt với đầy đủ hệ thống tiện ích theo đúng chuẩn “một chạm”.

Phát triển những giá trị cân bằng, gần gũi với thiên nhiên, The Sol City được quy hoạch đồng bộ giữa không gian sống và tiện ích nội khu, các dãy nhà liền thổ tại dự án đều đảm bảo sự riêng tư, yên tĩnh tuyệt đối, hạn chế tiếp xúc để phòng dịch bệnh. Với 39 tiện ích thiết thực gồm: công viên cây xanh, bến thuyền kayak, khu thể thao đa năng, trung tâm thương mại… cư dân sống tại dự án không chỉ được tận hưởng những giá trị sống đích thực, gần gũi thiên nhiên mà còn được bảo vệ an toàn 24/7 khi nằm trong khu bán compound khép kín, có đội PUN luôn sẵn sàng túc trực và hỗ trợ cư dân.

Bên cạnh mang đến một không gian sống đích thực dành cho người có nhu cầu ở thực, The Sol City còn mở ra cơ hội sinh lợi dành cho nhà đầu tư khi mới đây trong báo cáo thị trường BĐS quý 3/2021 của Hội môi giới BĐS Việt Nam, Long An hiện là một trong những địa phương thu hút FDI cao trên cả nước khi dòng vốn đổ về đây chạm mốc 21 triệu đô với 10 dự án. Trong khi đó, Cần Giuộc lại là một trong 3 khu vực nằm trong đề án khu siêu kinh tế của tỉnh. Dự kiến, trong thời gian tới, khi dịch bệnh được kiểm soát, giá bất động sản tại khu vực địa phương liền kề TP.HCM này hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ khi ngày càng có nhiều nhà đầu tư đang chuyển hướng về vùng ven.