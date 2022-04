Nhạc cụ 'có một không hai' làm từ xe đạp kết hợp với chén, chuông điện thoại

Trimeister là nhạc cụ do Steve Hoke phát minh và biểu diễn. Nó có một quá trình tiến hóa khá xa trong hai năm xuất hiện. Trimeister là một đàn guitar, một mandolin và một violon, tất cả gộp lại thành một nhạc cụ. Nó được chạm khắc từ gỗ bạch dương, hồng đào và gỗ thích. Khi người ta hỏi đàn Trimeister tạo ra nhạc gì, Steve đáp: “Sự nung chảy trái đất” (Earth fusion).

Năm 1991, lần đầu tiên Hal Rammel thiết kế và xây dựng một bảng mẫu âm thanh điện âm học (electroacoustic), đặt tên là triolin. Loại nhạc cụ này có những cái cần bằng gỗ đặt thẳng góc quanh viền ngoài của tấm bảng màu của họa sĩ, tất cả được khuếch đại bằng một micro có công tắc đơn gắn ở phần lưng của nhạc cụ.

Người ta có thể gảy, bẻ cong, móc hoặc vuốt những thanh này để tạo ra âm thanh đa dạng đáng kinh ngạc. Âm thanh phát ra nhanh như chớp, có thể dịu dàng, tế nhị hoặc dã man, tàn bạo.

Trongos gồm có 3 cái trống nước kết hợp với nhau, làm từ thép không gỉ và đồng. Nó có những lỗ để cho thêm nước vào hoặc bớt đi – đây là cách để chỉnh âm lượng trongos. Người chơi giữ cái trống lớn ở giữa bằng hai chân, kích hoạt nước bằng sự di chuyển chân trong lúc diễn trongos. Sự chuyển động này tạo ra những âm thanh trầm bổng đặc thù, ngân vang lặp đi lặp lại với tốc độ âm thanh khác nhau.

Trylon là loại đàn khá kỳ lạ, được chế tạo bằng nhiều chất liệu: nhôm, thép không gỉ, đồng thau, gỗ, ngoài ra nó có những dây đàn guitar, những đầu đọc piezo và từ tính. Nhạc cụ này do Oliver DiCicco phát minh và chế tạo. Anh là thành viên của nhóm nhạc Mobius Operandi, thành lập năm 1991.

Electric violoncello do thợ làm đàn Dwight Newton chế tạo. Nó là một cây đại hồ cầm điện, có 4 dây, làm bằng gỗ thích, hồng đào và gỗ mun. Thiết kế nguyên bản của nhạc cụ này dựa loại cello của Jensen. Dwight là nhạc sĩ chơi đàn viola da gamba, do đó cây violoncello của anh có mặt cần đàn khá rộng.





Nhạc cụ làm từ… 40 chai chứa chất lỏng

Tháng 6.1995, ban nhạc The Lyle and Sparkleface Bikelophone có một nhạc cụ điện mới chế tạo, dành riêng cho họ. Bikelophone là một chiếc xe đạp cũ kết hợp nhiều thiết bị khác nhau, thí dụ như những dây đàn bass, một số mảnh nhỏ bằng gỗ và kim loại, những cái chén kim loại, những cái chuông điện thoại, một bàn đạp chân cơ khí và một máy phát âm thanh rất nhạy.

Nhạc cụ này có những đầu đọc điện từ gắn vào để khuếch đại âm thanh. Bikelophone sử dụng một hệ thống ghi âm và một bộ xử lý tín hiệu gắn ở bên ngoài (xử lý những hồi âm, những trở ngại, sự thay đổi cao độ của nốt nhạc...). Nó tạo ra âm thanh theo ý muốn: từ niềm vui bình yên cho đến sự kinh hoàng khủng khiếp.

Bottlephone là nhạc cụ do Zoran Madzirov phát minh, dùng để độc tấu và đã trở thành nhạc cụ chuyên nghiệp trên 20 năm qua. Nó bao gồm 40 chai chứa chất lỏng có giọng nửa cung, treo thành hai hàng hoặc hai tầng. Ngoài cách chỉnh giọng riêng Zoran còn sử dụng hệ thống chỉnh Vallotti và Pythagorean, thay đổi hoàn toàn khái niệm cái mà một nghệ sĩ nhạc gõ có thể thực hiện.

Hiện nay có nhiều loại bottlephone do những nhóm nhạc khác chế tạo và biểu diễn, số lượng chai có thể thay đổi. Loại phổ biến nhất xuất hiện ở Slovenia, bao gồm 24 chai xếp thành một hàng, có phạm vi âm vực giống như một keyboard.

Harpouditar là một trong những nhạc cụ lai khác thường, do nghệ nhân Fred Carlson của hãng Beyond the Trees chế tạo cho nhạc sĩ độc tấu và diễn đa nhạc cụ Todd Green.

Cái tên “harpouditar” phản chiếu một sự kết hợp giữa đàn harp có dây kim loại hay đàn zither với loại đàn oud Trung Đông và loại guitar cổ điển. Loại đàn này có 6 dây đàn tương tự như 6 dây của đàn guitar chuẩn.

Năm 2003 nghệ sĩ Yuichi Onoue chế tạo một loại nhạc cụ là đàn fiddle thẳng đứng gọi là kaisatsuko. Đây là một nhạc cụ điện tử thể nghiệm, trông có phần giống stick fiddle châu Á, cũng như đàn morin khuur Mông Cổ hay đàn tuvan Igil. Tuy là loại đàn fiddle, nhưng người chơi không sử dụng cung vĩ để kéo đàn kaisatsuko, họ chuyển động cái tay quay, khiến bánh xe xoay tròn, làm rung chuyển hai dây đàn kim loại, tạo ra âm thanh drone kéo dài liên tục. (Còn tiếp)