Văn hóa

Nhạc sĩ Nhật Minh tổ chức liveshow đầu tiên ở tuổi U.90

Thu Thủy
Thu Thủy
26/12/2025 08:03 GMT+7

Nhạc sĩ - diễn viên - nhà thơ Nhật Minh sẽ thực hiện liveshow đầu tiên trong đời nghệ sĩ ở tuổi U.90 với đêm nhạc mang tên Men đời. Đây được xem là cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp âm nhạc kéo dài hàng chục năm của ông.

Liveshow Men đời không chỉ là một đêm trình diễn âm nhạc mà còn là hành trình hồi tưởng, tôn vinh và tri ân những sáng tác tiêu biểu của nhạc sĩ Nhật Minh, sẽ diễn ra tối 31.1.2026 tại sân khấu Trường ĐH Hồng Bàng (TP.HCM). Nhạc sĩ tuyển lựa 13 ca khúc đặc sắc nhất trong gia tài hơn 100 bài hát, từ những sáng tác đầu tay thập niên 1960 đến những giai điệu gần đây, phản ánh sự đa dạng cảm xúc và phong cách sáng tác xuyên suốt cuộc đời làm nghệ thuật như: Bóng tình yêu, Vùng trời Việt Nam, Mơ về Đà Lạt, Tôi đi tìm, Chuyện tình người mang tên Phượng, Màu tím tình yêu…

Nhạc sĩ Nhật Minh tổ chức liveshow đầu tiên ở tuổi U.90 - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nhật Minh

ẢNH: NVCC

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Ngọc Sơn, Ngọc Ánh, Long Nhật, Nguyễn Phi Hùng, Lâm Vũ, Hiền Thục… Những giọng ca thuộc nhiều thế hệ sẽ tái hiện các nhạc phẩm của ông, giúp đêm nhạc vừa đậm chất hoài niệm vừa gần gũi với khán giả hôm nay.

Toàn bộ doanh thu chương trình sẽ được dành để tri ân quê hương Núi Thành (Quảng Nam cũ) - nơi ông sinh ra và lớn lên, dự kiến hỗ trợ xây dựng trường học hoặc thực hiện các hoạt động thiết thực tại địa phương sau bão lũ. Đây là lời tri ân sâu sắc, cũng là cách nghệ sĩ gửi gắm tình người, tình quê trong âm nhạc.

Nhạc sĩ Nhật Minh sinh năm 1938 tại Quảng Nam, vào Nam từ năm 1960 để theo đuổi nghệ thuật. Ông sớm ghi dấu ấn với ca khúc Bóng tình yêu do ca sĩ Thái Thanh thể hiện và được nhạc sĩ Phạm Duy đánh giá cao. Hơn nửa thế kỷ gắn bó cùng âm nhạc, ông vẫn giữ trọn niềm đam mê, để rồi ở tuổi xưa nay hiếm, Men đời trở thành đêm nhạc đặc biệt như một lời tri ân cho hành trình nghệ thuật của ông.

Song song với con đường sáng tác, nhạc sĩ Nhật Minh từng đóng nhiều phim từ vai hài đến phản diện trong Cô Nhíp, Lối rẽ trái trên đường mòn, Về nơi gió cát… Ông còn là đạo diễn của phim Cuộc đua chưa kết thúc và từng công tác tại Hãng phim Giải phóng cho đến khi về hưu.

