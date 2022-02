Nhân lên cái đẹp, dẹp cái xấu

“Thấy bà qua đường mà run tay run chân cháu không nỡ đi qua. Chúc bà thật nhiều sức khỏe, bình an”. Dòng trạng thái ấy đã đính kèm clip về anh tài xế Nguyễn Tiến Bình (33 tuổi) dừng xe, nắm lấy bàn tay bà cụ băng qua đường giữa dòng xe cộ ken đặc rồi nhanh chóng lên xe tiếp tục hành trình tránh gây ách tắc giao thông.

Tôi lại càng ấn tượng và thấm thía vô cùng tâm sự của người tài xế container vốn chịu nhiều định kiến của dư luận: “Nói tới chúng tôi, nhiều người nghĩ tới hình ảnh phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn, bấm còi lớn. Tôi mong mọi người không còn định kiến đó nữa. Tôi cũng muốn lưu giữ kỷ niệm để dạy 2 con tôi, một bé 4 tuổi, bé 1 tuổi sau này, mong các cháu trở thành người tử tế…”.

Trong khi mấy ngày cao điểm gần đây cảnh sát giao thông ra quân kiểm tra tài xế xe tải, xe khách liên tục phát hiện bác tài dương tính với ma túy khiến dư luận bất an, rồi hình ảnh xấu xí về tài xế nóng tính trong giao tiếp, vội vàng trong điều khiển phương tiện thỉnh thoảng dội đến khiến dư luận bất bình thì hành động đẹp của anh Bình chẳng khác nào dòng nước mát lành của lòng tử tế, gội rửa bớt hanh hao trong lòng người nơi nơi!

Thêm một hình ảnh đẹp góp phần lan tỏa văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông được cộng đồng “thả tim” và ngợi khen không ngớt là thêm một gam màu tươi sáng tô vẽ bức tranh văn hóa giao thông Việt.

Chúng ta không hề thiếu những hành động đẹp, con người tử tế khi tham gia giao thông. Đó là cảnh hàng xe nối dài bỗng dạt sang một bên nhường phần đường ít ỏi cho xe cấp cứu xin đường inh ỏi. Là nhóm người xúm lại nhặt nhạnh giúp tài xế số hàng hóa đổ ào vì xe lật nghiêng. Là các chiến sĩ cảnh sát trong sắc phục vàng ươm của nắng lội nước đẩy xe chết máy giúp dân qua vùng nước ngập. Là vô số con người vô danh lặng thầm nhặt đinh trên quốc lộ, mua xi măng vá ổ gà, quét đống đá dăm văng tung tóe mặt đường…





Đó còn là lời xin lỗi dễ thương đến “lụi tim” của mấy bạn nhỏ học trò để lại trên kính xe vì lỡ làm vỡ gương chiếu hậu. Là những dòng chữ xin đỗ xe ô tô ý tứ vô cùng làm mát lòng gia chủ. Là những bạn trẻ chủ động nhường ghế xe buýt cho người già và trẻ nhỏ. Là lời nhắc nhở gọi với theo của người xa lạ trên đường khi ta quên gạt chân chống xe máy, quên tắt xi nhan…

Những hành động nhỏ bé tưởng như chẳng có gì to tát như thế lại gieo vào lòng người muôn nốt nhạc reo vui về tình người và sự tử tế tạo nên văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Chỉ tiếc là cái đẹp thường bị lấn lướt giữa dòng tin tức bạt ngàn thông tin nóng hổi. Chỉ buồn là điều tốt thường ít được chia sẻ còn điều chưa tốt lại lan xa với lượt view, like và share chóng mặt…

Xây dựng văn hóa giao thông luôn được nhắc đến trong các mục tiêu hành động. Muốn vậy, chúng ta hãy “nhân lên cái đẹp, dẹp cái xấu”! Dùng các tấm gương tử tế khi tham gia giao thông để tuyên truyền và giáo dục người trẻ sống tích cực, tuân thủ pháp luật, hành xử thân thiện.