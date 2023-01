Nhận thức sâu sắc vị trí đặc biệt về quốc phòng, an ninh của An Giang

Trong năm 2023, Chủ tịch Quốc hội lưu ý trên cơ sở chỉ đạo của T.Ư, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cần tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh của An Giang.