Nhân tố đặc biệt mang về chiến thắng lịch sử cho bóng rổ TP.HCM trước Hà Nội

Chìa khóa mang về chiến thắng đậm đà cho CLB bóng rổ Ho Chi Minh City Wings trước Hanoi Buffaloes ở trận đấu thứ 3 của VBA Premier Bubble Games - Brought to you by NovaWorld Phan Thiet phát sóng chiều tối 6.10 chính là ngoại binh đến từ Mỹ Jeremy Smith.