Nhật định chi 37 tỉ USD cho kế hoạch tên lửa tầm xa trong 5 năm tới

Tên lửa tầm xa nói trên sẽ là trọng tâm của thứ mà chính phủ Nhật gọi là “khả năng phản công”, trong bối cảnh các chuyển động quân sự tại khu vực, theo Kyodo News dẫn các nguồn tin.

Kế hoạch phát triển và triển khai tên lửa tầm xa được tiết lộ một ngày sau khi Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đặt mục tiêu tăng ngân sách quốc phòng của nước này lên khoảng 43.000 tỉ yen (318 tỉ USD) từ tài khóa 2023 đến tài khóa 2027, cao hơn 50% so với kế hoạch chi tiêu 5 năm hiện nay là khoảng 27.470 tỉ yen.

Cũng theo các nguồn tin, trong khoảng 5.000 tỉ yen, khoảng 1.000 tỉ yen sẽ được sử dụng để mở rộng tầm bắn của tên lửa dẫn đường đối hạm Type-12 của Lực lượng phòng vệ mặt đất và đa dạng hóa bệ phóng để tên lửa có thể được bắn từ tàu và máy bay. Ngoài ra, khoảng 800 tỉ yen trong số đó sẽ được chi cho việc phát triển vũ khí lượn tốc độ cao để bảo vệ các hòn đảo hẻo lánh ở phía tây nam Nhật Bản, và những tên lửa bội siêu thanh khó bị đánh chặn.





Ngoài việc triển khai tên lửa, chính phủ Nhật cũng sẽ sử dụng nhiều loại máy bay không người lái, bao gồm cả loại tấn công để loại bỏ những kẻ xâm nhập và những loại có thể hoạt động dưới nước, theo các nguồn tin.

Chính phủ Nhật cũng định đưa vào Chiến lược An ninh quốc gia ý tưởng gây tranh cãi về việc đạt được khả năng phản công mà sẽ cho phép nước này bắn và vô hiệu hóa tên lửa của kẻ thù trước khi tên lửa đó được phóng từ lãnh thổ nước ngoài, theo Kyodo News. Chiến lược An ninh quốc gia sẽ được xem xét lại cùng với hai tài liệu quốc phòng khác vào cuối tháng này.

Nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản, đảng Dân chủ tự do cầm quyền do Thủ tướng Kishida lãnh đạo đã đặt mục tiêu tăng gần gấp đôi chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản lên ít nhất 2% GDP. Nhật lâu nay giới hạn ngân sách quốc phòng thường niên ở mức khoảng 1% GDP, tương đương hơn 5.000 tỉ yen, trong lúc vẫn giữ lập trường chính sách an ninh mang tính phòng vệ hoàn toàn theo Hiến pháp từ bỏ chiến tranh của nước này.