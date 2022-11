Nhiệt điện Duyên Hải sản xuất điện an toàn, vận hành thị trường điện hiệu quả

Sản xuất điện an toàn

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải là đơn vị thuộc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), được giao nhiệm vụ quản lý vận hành 3 nhà máy do EVN, EVNGENCO1 đầu tư tại Trung tâm điện lực Duyên Hải, với tổng công suất thiết kế 3.178 MW và cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải. Sau hơn 7 năm hình thành và phát triển, công ty đã sản xuất hơn 86 tỉ kwh điện, góp phần đảm bảo nguồn an ninh năng lượng quốc gia.

Với các yêu cầu ngày càng cao về sản xuất và kinh doanh, công ty đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng vận hành, bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy, đặc biệt là các yếu tố gây ảnh hưởng tới suất hao than/nhiệt của các nhà máy. Trong đó có thể kể như: chất lượng than, tổn hao than trong quá trình bốc dỡ; vận chuyển, lưu trữ than; vận hành nhà máy trong dải công suất kinh tế; tổn hao do quá trình thổi bụi lò hơi; lọt gió qua bộ sấy không khí; chế độ cháy của lò; tổn hao do nhiệt độ nước làm mát tăng cao, các tổn hao khác…

Theo đó, việc kiểm soát toàn bộ các khâu của quá trình sản xuất được nghiên cứu, ghi chép, tính toán tỉ mỉ các thông số vận hành. Cùng với đó là cải tiến quy trình tiếp nhận, bảo quản than, quy trình thổi bụi lò hơi, hiệu chỉnh, tối ưu hóa chế độ cháy của lò nhằm đảm bảo các nhà máy vận hành kinh tế, giảm tổn hao nhiên liệu, tăng tuổi thọ thiết bị; nâng cao hiệu suất tổ máy và quản lý sử dụng than.

Bên cạnh đó, công ty cũng đã theo dõi chặt chẽ tình hình cung cấp khí và dự phòng đầy đủ lượng dầu DO theo định mức để đảm bảo nhiên liệu phục vụ sản xuất, chuẩn bị đầy đủ các vật tư phục vụ sửa chữa, dự phòng chiến lược các tổ máy. Ngoài ra, luôn đảm bảo chất lượng, rút ngắn tiến độ các công trình sửa chữa lớn; khắc phục các bất thường, duy trì hoạt động an toàn, ổn định các tổ máy… Việc nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật, tập trung vào khắc phục các tồn tại cũng được Nhiệt điện Duyên Hải tập trung đẩy mạnh. Chẳng hạn như khai thác hiệu quả các chương trình quản lý kỹ thuật; trang bị các ứng dụng chuyển đối số và áp dụng quy trình phân tích nguy cơ sự cố hoặc các thử nghiệm, thí nghiệm nhằm nâng cao độ sẵn sàng và độ tin cậy của hệ thống thiết bị; thực hiện tốt, đảm bảo công tác an toàn, môi trường trong sản xuất.





Đảm bảo vận hành thị trường điện hiệu quả

Sau hơn 5 năm tham gia thị trường điện, Công ty nhiệt điện Duyên Hải đã luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt các quy định vận hành thị trường điện. Đặc biệt, công ty đã có nhiều giải pháp chào giá trên thị trường đạt được sự cạnh tranh tốt. Qua đó, góp phần nâng cao tính công bằng, minh bạch, trên thị trường điện cạnh tranh. Cụ thể, công ty luôn đảm bảo độ khả dụng của các tổ máy để sẵn sàng đáp ứng huy động của hệ thống và thị trường điện; tiết kiệm chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài, chi phí khác… tăng cường công tác hiệu chỉnh lò, giảm suất hao nhiệt để gia tăng lợi nhuận; theo dõi tình hình thời tiết, diễn biến phụ tải, diễn biến thị trường, tính toán chi phí biến đổi để có phương án chào giá hợp lý; nghiên cứu xem xét chào giá dừng dự phòng tổ máy để tiết kiệm chi phí, gia tăng hiệu quả hoạt động thị trường điện.

Bên cạnh đó, được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban kinh doanh thị trường điện và lãnh đạo công ty, công tác vận hành thị trường điện từng bước liên kết được công tác vận hành các tổ máy, công tác sửa chữa; khắc phục sự cố các tổ máy với công tác vận hành thị trường điện. Đồng thời, tích cực bám sát, cung cấp thông tin đầy đủ, tính toán trao đổi với các đơn vị liên quan để đảm bảo kế hoạch huy động nguồn các tổ máy, phân bổ sản lượng hợp đồng tháng, năm, kế hoạch sửa chữa các tổ máy… đảm bảo đúng quy định, kịp thời và mang lại hiệu quả.

Cùng với đó là xác định phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu của vận hành thị trường điện cạnh tranh luôn là một trong những giải pháp trọng tâm để tham gia thị trường điện cạnh tranh thành công và hiệu quả hơn. Những nỗ lực trên đã giúp Công ty Nhiệt điện Duyên Hải hoàn thành mục tiêu sản xuất điện an toàn, ổn định và hiệu quả, thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được giao. Từ đó, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2022 của EVN đã đề ra “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.