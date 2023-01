Nhiều chính sách hỗ trợ công an xã bán chuyên trách

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa có văn bản hướng dẫn Công an TP.HCM và các sở, ngành thực hiện nghị quyết của HĐND TP.HCM về mức phụ cấp cho công an xã bán chuyên trách được bố trí đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) tại các ấp thuộc 5 huyện trên địa bàn.

Theo đó, mỗi ấp được bố trí 1 công an xã bán chuyên trách tham gia công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Đối với xã trọng điểm, phức tạp về ANTT xã loại 1, loại 2 được bố trí 2 người.





Về mức phụ cấp, người có trình độ đại học tương đương hệ số 2,34 lần lương cơ sở, trình độ cao đẳng tương đương hệ số 2,1 lần, còn trình độ trung cấp hoặc chưa qua đào tạo hưởng hệ số 1,86 lần. Bên cạnh phụ cấp hằng tháng, công an xã bán chuyên trách được hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện với mức 18% của phụ cấp hiện hưởng, tiếp tục mua BHYT tự nguyện thay cho chế độ hỗ trợ tiền khám chữa bệnh trong thời gian làm nhiệm vụ. TP.HCM có 404 ấp thuộc 58 xã, ước tính kinh phí hỗ trợ cho lực lượng này gần 33 tỉ đồng/năm.