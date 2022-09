Nhiều cửa hàng ở Cà Mau hết xăng dầu

Ngày 3.9, tin từ Sở Công thương Cà Mau cho biết, đến sáng 2.9, trên địa bàn tỉnh có 5 cửa hàng xăng dầu hết hàng cục bộ trong thời gian nhất định, nhưng chưa phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng.

Theo đó, H.Đầm Dơi có 3 cửa hàng và H.Thới Bình 2 cửa hàng hết xăng dầu cục bộ. Nguyên nhân là thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối cấp xăng dầu chưa kịp thời hoặc không có xăng dầu để cung cấp cho cửa hàng.

Cũng theo Sở Công thương Cà Mau, hiện nay giá xăng dầu thành phẩm trên thế giới tăng so với kỳ điều hành giá ngày 22.8, dự báo giá xăng dầu trong nước sẽ tăng vào kỳ điều hành tiếp theo, có hiện tượng tích trữ xăng dầu. Do vậy, các thương nhân hạn chế bán hàng cho các khách hàng có biểu hiện mua tích trữ. Đối với khách mua xăng dầu bằng can, phuy, các cửa hàng chỉ bán với số lượng hạn chế.





Sở Công thương cũng cho biết, do nguồn cung hạn chế, nhất là dầu D.O, nên khách hàng mua xăng dầu số lượng nhiều mà không ký hợp đồng trước với cửa hàng thì không có xăng dầu để cung cấp. Cửa hàng ưu tiên đảm bảo cung ứng cho khách hàng công nghiệp đã ký hợp đồng trước đó và phục vụ cho phương tiện lưu thông, phục vụ nhu cầu tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh của người dân trong khu vực.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường và UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cung ứng, kinh doanh xăng dầu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là hành vi đầu cơ, găm hàng, giảm thời gian bán hàng, tạo khan hiếm xăng dầu trên địa bàn tỉnh để trục lợi.