Nhiều lợi ích thiết thực khi tham gia BHYT

Nhiều lợi ích khi tham gia BHYT cho HSSV

BHYT là chính sách an sinh xã hội nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, không vì mục đích lợi nhuận và được thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia. Theo đó, việc thực hiện chính sách BHYT cho HSSV không chỉ đảm bảo cho các em HSSV được chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu để yên tâm học tập, mà còn giúp giảm gánh nặng về kinh tế cho gia đình khi các em không may mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo cần chi phí điều trị cao. Từ đó, các em có cơ hội được khám chữa bệnh và được chăm sóc sức khỏe ban đầu, hướng đến phát triển toàn diện. Ông Phan Văn Quốc ở xã Quảng Sơn, H.Ninh Sơn (Ninh Thuận), cho biết vợ chồng ông có 4 người con đang trong độ tuổi ăn học. Mặc dù kinh tế còn khó khăn nhưng hằng năm vợ chồng ông cố gắng tiết kiệm một phần kinh phí để tham gia BHYT cho 4 người con phòng ngừa rủi ro khi bệnh tật. Theo ông Quốc, tham gia BHYT cho HSSV có nhiều lợi ích thiết thực, giảm được nhiều gánh nặng về kinh tế cho gia đình khi con không may bị bệnh tật. Mới đây, người con út của ông Quốc đau ruột thừa phải nhập viện để mổ và nằm điều trị gần 10 ngày, chi phí khá lớn nhưng nhờ tham gia BHYT nên đã giúp gia đình giảm bớt gánh nặng về tài chính.

Phấn đấu bao phủ 100% HSSV tham gia BHYT

Để phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% HSSV tham gia BHYT, BHXH tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh Ninh Thuận có công văn chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) giao chỉ tiêu thực hiện BHYT HSSV cho Phòng GD-ĐT cấp huyện, thành phố, các trường học trực thuộc trên địa bàn; đưa tiêu chí HSSV tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100% thành tiêu chí thi đua để đánh giá, xếp loại cuối năm, tổ chức kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác y tế trường học, phối hợp với cơ quan BHXH và đơn vị liên quan hướng dẫn việc thực hiện BHYT cho HSSV.





Ông Mạc Thanh Giang, Phó giám đốc BHXH Ninh Thuận, cho biết để triển khai công tác BHYT HSSV đạt hiệu quả, phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2022 - 2023 cùng với sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận, BHXH Ninh Thuận đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng đến việc cử cán bộ, viên chức tuyên truyền trực tiếp tại trường học, phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT đối với phụ huynh và HSSV; đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng dẫn quy trình, thủ tục cụ thể để các trường học triển khai BHYT HSSV được thuận lợi, cấp thẻ BHYT đối với HSSV tham gia kịp thời, chính xác.