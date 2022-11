Nhiều nét mới tại giải U.21 Thanh Niên 2022

Ở giải năm nay, ban đầu các đội đăng ký rất đông lên đến hơn 30 đội, nhưng đặc thù năm nay lại có lứa tuổi U.21 phải làm nhiệm vụ ở Đại hội TDTT toàn quốc từ cuối tháng 11 đến 10.12 tại Quảng Ninh. Do đó, ngoại trừ các đội trẻ của những trung tâm lớn hoặc CLB V-League kham nổi kinh phí, còn những CLB và địa phương khác vì không đủ lực để phân bố quá nhiều mặt trận nên đã phải chủ động rút lui khỏi giải U.21.

Dù vậy cũng đã có 22 đội đăng ký đá vòng loại và 2 đội chủ nhà của vòng chung kết (VCK) đương nhiên không thi đấu nên giải U.21 vẫn đảm bảo cơ số cần thiết để làm cơ sở chọn ra lần đầu tiên 12 đội dự VCK (từ giải lần đầu năm 1997 đến 2021 vừa qua chỉ có 8 đội dự VCK).





Đây là bước đột phá mạnh mẽ của VFF và BTC giải nhằm giúp các đội tăng cường cọ xát, tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều, qua đó tích lũy nhiều bài học chuyên môn cần thiết để tiến bộ và trưởng thành. Mặt khác, mở rộng số đội đá VCK cũng giúp cho các nhà tuyển trạch của VFF cũng như HLV tuyển U.23 Gong Oh-kyun và HLV tuyển U.20 Đinh Thế Nam có điều kiện theo dõi đánh giá chất lượng lứa tài năng sinh từ 2001 - 2005.

Trên tinh thần đó, hôm nay (8.11) vòng loại giải U.21 quốc gia Thanh Niên 2022 chính thức khởi tranh ở 4 bảng, gồm bảng A với 6 đội Viettel, Hà Nội, Phố Hiến, Thanh Hóa, Hải Phòng, Công an Nhân dân (tranh tại sân Viettel); bảng B gồm 5 đội HAGL, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Phú Yên (thi đấu tại sân Hàm Rồng, Gia Lai); bảng C có 6 đội Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh và Gia Định (tranh tại sân Bình Phước) và bảng D có 5 đội Đồng Tháp, Cần Thơ, Bến Tre, Học viện Nutifood, Năng khiếu TP.HCM (tranh tại sân Bến Tre). Một số trận đấu hay vòng loại ở các bảng sẽ được Truyền hình Thanh Niên livetream trực tiếp phục vụ người hâm mộ quan tâm đến bóng đá trẻ. Kết quả thi đấu sẽ được cập nhật thường xuyên trên Thanh Niên Online.