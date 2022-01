Nhiều người sẵn sàng vượt nghìn cây số để về quê đón Tết

Trong một phỏng vấn gần đây, hàng trăm người đã không ngần ngại trả lời rằng năm nay dù thế nào cũng nhất định về quê ăn Tết. Riêng tại TP.HCM, hai đợt giãn cách xã hội dài khiến sự mong chờ ngày đoàn tụ còn khắc khoải hơn trong những người con xa xứ, bởi hơn ai hết, họ hiểu được niềm vui được về với gia đình có ý nghĩa lớn đến chừng nào.

“Phượt” về quê ăn Tết, hành trình không dễ dàng

Những ngày này, theo dõi các hội nhóm đồng hương trên mạng xã hội, có thể thấy phần đông người về quê năm nay sẽ chọn phương tiện di chuyển chính là xe máy. Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, chấp nhận một chút vất vả trên hành trình dài cùng “con ngựa sắt” thay vì tranh nhau mua vé máy bay giá cao, chen lấn nơi ga tàu hay vạ vật ở bến xe đang là lựa chọn của nhiều gia đình lao động phổ thông và lao động trẻ.

Ngoài việc linh động về thời gian và tiết kiệm chi phí, "phượt" bằng xe máy về quê còn giúp người lao động ngoại tỉnh có thể đảm bảo an toàn dịch bệnh, không chỉ cho bản thân mà còn cho người chờ đợi ở nhà.. “Về quê mình, đi xe khách phải mất đến 7 - 8 tiếng, tiếp xúc với rất nhiều người trên xe, nguy cơ lây nhiễm rất cao nên mình chọn đi xe máy cho thuận tiện và an toàn dịch bệnh”, anh Lâm, một công nhân cơ khí quê Đồng Tháp đang làm việc tại TP.HCM chia sẻ.Tuy nhiên, để đổi lấy sự thuận tiện và an toàn của chuyến “phượt” đặc biệt này, anh Lâm cũng hiểu rằng sẽ có nhiều khó khăn đang chờ mình trên hành trình phía trước.

Đối với những người “phượt” không chuyên như anh Lâm, chạy xe máy về quê Tết này quả thực là một hành trình không dễ dàng khi ngoài hành trang về nhà như mọi lần, anh không biết mình nên chuẩn bị thêm gì cho đầy đủ. Những người đã có kinh nghiệm “phượt” trước đó, hoặc có ít nhất một vài lần về quê ăn Tết theo kiểu này phần nào sẵn sàng hơn về mặt tâm lý và thể lực cho cung đường xa. Thế nhưng hầu hết đều thừa nhận, dù có chuẩn bị kỹ càng cỡ nào, xuyên suốt hành trình, họ vẫn sẽ cần được tiếp sức liên tục dọc đường bằng thức ăn, nước uống, cần được nghỉ ngơi và thay lái luân phiên hay nhận trợ giúp từ những dịch vụ sửa chữa xe máy lưu động.“Ngày Tết đường đông, xe cộ phức tạp, lại thêm sự nôn nóng được về đoàn tụ gia đình khiến nhiều người chạy xe liên tục. Tuy nhiên, việc không được nghỉ ngơi, tiếp sức sẽ nhanh chóng dẫn đến nhiều hệ lụy không chỉ cho bản thân người lái mà cho cả đoàn xe. Nên nhớ rằng chúng ta chọn về quê bằng xe máy chính là để linh động thời gian, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho bản thân và gia đình. Nhưng bình an về đến nhà mới là điều quan trọng nhất”, anh Minh Quốc, “trưởng đoàn” xe máy về quê ăn Tết tại Ninh Thuận năm nay cẩn thận nhắc đi nhắc lại những người bạn đồng hành trước ngày xuất phát.





Cùng hết mình về nhà, đón Tết Việt khởi sắc

Hiểu được rằng mọi sự giúp đỡ dọc đường sẽ vô cùng cần thiết với các đoàn xe máy trên các cung đường về quê Tết này, thương hiệu Bia Việt đã sẵn sàng đồng hành cùng những người con xa quê rút ngắn hành trình trở về nhà, đón một cái Tết thật khởi sắc với những khoảnh khắc đoàn viên ý nghĩa bên người thân, gia đình sau một năm nhiều biến động.

Được biết, Bia Việt sẽ triển khai, lắp đặt 11 Trạm Đoàn Viên trên 7 cung đường chính từ Hà Nội và TP.HCM về các vùng miền và tỉnh thành. Tại các Trạm Đoàn Viên của Bia Việt, các đoàn xe sẽ được cung cấp nơi nghỉ ngơi sạch sẽ, vệ sinh, giúp các tay lái thư giãn và vận động cơ thể sau nhiều giờ lái xe liên tục. Chuỗi trạm được thiết lập hoạt động theo tiêu chuẩn 5K, giúp các đoàn xe an toàn di chuyển qua các địa phương khác nhau. Đặc biệt, Trạm Đoàn Viên của Bia Việt cũng sẽ phục vụ ăn uống, phát phiếu xăng miễn phí, tặng quà Tết cho người dân khi tham gia các hoạt động giải trí. Ngoài ra, Bia Việt còn bố trí các điểm sửa xe lưu động và kết nối với các trạm xăng địa phương, tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng, đảm bảo các phương tiện có thể di chuyển ổn định trên cung đường kế tiếp. Cứ thế, sau những giây phút được nghỉ ngơi, nạp đủ năng lượng cần thiết đó, những người con xa quê lại rời đi với lời chúc bình an từ những trạm dừng, tiếp tục hành trình trở về với gia đình, hết mình đón Tết khởi sắc.

Rồi đây trong những ngày sắp tới, sẽ có những chiếc xe nghỉ ngơi chưa kịp nguội máy đã vội vã hòa vào dòng người ngược Bắc xuôi Nam. Dịch bệnh vẫn sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro trên những cung đường sẽ luôn rình rập, nhưng có gì ngăn được ý nghĩa thiêng liêng của phút giây đoàn viên đón Tết cùng gia đình? Bia Việt tin rằng sự đoàn viên của mỗi gia đình là một mảnh ghép không thể thiếu cho một cái Tết Việt trọn vẹn, khởi sắc, và sự đoàn viên đó xứng đáng được đánh đổi bằng những hành trình vượt cả nghìn km, hết mình về nhà.