Nhìn lại năm 2022: Gặp những 'người hùng' thầm lặng, cứu người chẳng màng hiểm nguy

Cuộc sống luôn có những biến động bất ngờ. Nhiều người luôn có sự tin tưởng về sự tử tế hay lòng tốt bởi nó luôn hiện vô hình xung quanh đâu đó hoặc hiện hữu rất đơn giản. Họ là những con người bình thường nhưng có hành động phi thường xuất phát từ từ trái tim yêu thương.

Cùng Thanh Niên nhìn lại những hành động tử tế, tốt đẹp giữa đời thường trong năm 2022.

Lao vào nhà cháy cứu bé gái

Khoảng 12 giờ 35 phút ngày 12.1 xảy ra vụ cháy tại ngõ 51 Lương Khánh Thiện (Q.Hoàng Mai, Hà Nội). Ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến một người trên tầng 3 không thể thoát ra ngoài. Chứng kiến đám cháy, dù trong tay không có dụng cụ hay thiết bị gì nhưng một người đàn ông vẫn dũng cảm leo lên mái tôn, vượt qua khói mù mịt để đưa người đang mắc kẹt bên trong đám cháy ra ngoài.

Bé gái được đưa ra ngoài khi khói mù mịt bao phủ cánh cửa. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc giải cứu của người đàn ông nhanh chóng “gây sốt” sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Hành động nghĩa hiệp của người đàn ông khiến cư dân mạng đã không tiếc lời khen ngợi.

Người đàn ông đó là anh Trung Văn Nam (34 tuổi, quê ở H.Nông Cống, Thanh Hoá). Anh Nam là thợ sửa máy lạnh.

Những ngày cuối tháng 12, PV đã liên lạc với anh Nam và được biết gia đình anh hiện đang sống và làm việc Hà Nội. Anh vẫn làm công việc cũ, tuy nhiên vào mùa đông lượng khách ít hơn anh cố gắng làm thêm việc khác.

“Sau vụ việc cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường, không thay đổi nhiều. Tôi chỉ xem đó là việc cần làm, không có gì to tát. Năm mới sắp đến, tôi mong bản thân, gia đình và mọi người xung quanh đều được mạnh khoẻ bình an, hạnh phúc. Tôi cũng mong những điều tích cực sẽ được lan toả mạnh mẽ đến nhiều người”, anh chia sẻ.

Tài xế chở bé trai co giật đi cấp cứu chẳng màng tiền bạc

Gần 4 giờ sáng ngày 6.4, đang ngủ trên xe, anh Nguyễn Như Ngọc (35 tuổi, ở Q.Bình Tân, TP.HCM) thấy có người gõ cửa xe đi Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM anh sốt sắng chở ngay. Đến nơi anh không nghĩ đến chuyện tiền bạc, chỉ mong bé được cấp cứu kịp thời.

“Lúc đấy tôi cũng không kịp hỏi họ vì mọi người ai cũng hốt hoảng, tôi cũng khẩn trương chở đi chứ không dám hỏi gì nhiều. Tính mạng cháu bé là quan trọng nhất, thấy bé bị sốt, co giật, tím người tôi nghĩ nguy hiểm nên không nghĩ gì đến tiền bạc nữa. Cũng may 4 giờ sáng đường vắng nên tôi đi cũng nhanh”, anh nói và cho biết bản thân làm nghề tài xế khoảng 5 năm nay.

Chị Đặng Thị Ngọc Hoa (25 tuổi, ở P.Phước Long B, TP.Thủ Đức), chị là mẹ của bé trai được anh Ngọc chở đi cấp cứu. Đến BV, bác sĩ báo bé bị sốt 40 độ C, co giật và bị tay chân miệng.

Sau vụ việc, chị Hoa đã cố gắng kết nối lại với anh Ngọc để gửi tiền xe và lời cảm ơn đến anh. Tuy nhiên, anh Ngọc chỉ nhận lời cảm ơn và từ chối nhận tiền.

Lao xuống dòng nước xiết cứu bé gái

Chiều ngày 23.6, thấy bé gái mắc kẹt dưới dòng nước chảy xiết, anh Chu Quang Sao (30 tuổi, ở H.Phú Lương, Thái Nguyên) không chần chừ lao mình xuống cứu ngay, kịp thời đưa vào bờ an toàn. Vợ chồng anh Sao cùng bán rau ở chợ.

“Nhảy xuống cứu chỉ mất khoảng hơn 2 phút. Lúc đó tôi không nghĩ gì, thấy mẹ bảo có người trôi ở sông thì đi liền. Con người ta cũng như con mình, phải cứu người đã, không chần chừ gì. Thấy cháu run sợ, tôi cũng thương lắm”, anh kể lại sau khi cứu bé gái.





Trước đó vào tháng 4.2022, trong lúc chở hàng từ Thái Nguyên lên Cao Bằng, khi đi qua QL3 (trên đèo Cao Bắc, địa phận Cao Bằng) thấy vợ chồng chở đứa trẻ sơ sinh đi xe máy cùng chiều. Trời mưa to, thấy hai vợ chồng bị ngã xe và chật vật đi tiếp, anh cùng người ngồi trên xe không nhắm mắt làm ngơ, dừng xe xuống giúp đỡ.

Hiện, ngày ngày anh Sao và vợ đi lấy rau củ vào buổi đêm và đem ra chợ bán vào buổi sáng. Thỉnh thoảng gặp ông ngoại của cháu bé được cứu, anh vẫn hỏi thăm sức khoẻ, tình hình học tập của bé.

“Cách đây không lâu bé vừa đi lạc qua H.Đồng Hỉ (Thái Nguyên), mọi người có chia sẻ trên mạng xã hội. Tôi thấy cũng gọi cho ông đến đón bé về, vợ chồng tôi bận bán ngoài chợ nên không qua thăm thường xuyên được. Bé vẫn đi học, vợ chồng tôi đi làm, cuộc sống diễn ra bình yên. Tôi hi vọng năm mới tất cả mọi người dồi dào sức khoẻ, tiếp tục hưởng ứng, lan toả những hành động đẹp trong cuộc sống”, anh bộc bạch.

Đại úy công an cứu 4 người đuối nước

Từ chiều 10.4.2022 trên mạng xã hội lan truyền mạnh nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đang cố gắng hô hấp nhân tạo cho 2 người (1 nam, 1 nữ) bị đuối nước, ngạt thở trên bãi biển thuộc xã Phước Tỉnh, H.Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu).

==> Cứu 4 người đuối nước, đại úy Thái Ngô Hiếu khiêm tốn nói ‘cũng nhờ may mắn’

Trước đó có một nhóm người đuối nước và được người dân cứu vào bờ, trong đó 2 người bất tỉnh. Nội dung clip cho thấy cả 2 nạn nhân có vẻ bị đuối nước nặng, người mềm nhũn, nằm bất động trên bãi biển. Nhưng vài phút sau, nhờ được hô hấp nhân tạo mà cả 2 bắt đầu ọc rất nhiều nước ra khỏi người và dần dần tỉnh lại.

Người cứu họ là đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Đội PCCC và CNCH khu vực Trảng Bom, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Nai (thời điểm này anh Hiếu đang là trung úy).

Nói về giây phút sinh tử đó, anh Hiếu cho rằng một phần cũng nhờ may mắn. “Lúc đó tôi đang tắm biển cùng gia đình thì thấy từ đằng xa chạy lại, dáng dấp hớt hải, nhìn ra phía ngoài biển thì thấy một nhóm người bu lấy nhau, tay chới với, có vẻ bị đuối nước. Theo thói quen và trực giác nghề nghiệp tôi bơi vội qua. Nhờ đó mà kịp thời cứu, đưa nhóm người đuối nước vào bờ”, đại úy Hiếu kể lại.

Chàng trai nhảy sông cứu sống cô gái

Tối 16.11, nhiều người dân sống gần khu vực cầu An Cựu (P.An Cựu, TP.Huế, Thừa Thiên Huế bất ngờ khi phát hiện một cô gái gieo mình nhảy xuống sông An Cựu để tự vẫn. Ngay sau đó, cô gái may mắn được một "người hùng" lao xuống ứng cứu, đưa lên bờ. Anh là Tô Vũ Đồng (28 tuổi, quê ở H.Quảng Xương, Thanh Hoá).

==> Chàng trai nhảy sông cứu sống cô gái rồi quay lại quán, ăn tiếp bữa tối đang bỏ dở

Sau hành động dũng cảm, anh Đồng kể: “Tôi vừa ngồi xuống bàn, kêu phần cơm rang ở vỉa hè thì phát hiện sự việc, lúc đó cũng chả suy nghĩ gì nhiều, vì bản thân biết bơi nên tôi đã lao xuống lập tức chỉ để kịp cứu người. Xuống nước tiếp cận được cô gái, tôi đã cố gắng hết sức để bơi đưa cô gái vào bờ, dù rất kiệt sức vì chưa ăn bữa tối, may mắn cũng cứu được người”.