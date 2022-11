Nhu cầu tiêu thụ vàng của người Việt tăng hơn gấp đôi

Trong quý 3/2022, nhu cầu tiêu thụ vàng tại Việt Nam đạt 12 tấn, tăng 264 so với cùng kỳ năm ngoái (quý 3/2022 đạt 3,3 tấn). Tổng nhu cầu vàng thỏi và đồng xu cho thấy mức tăng trưởng tương tự khi tăng từ 2,4 tấn ở quý 3/2021 lên 8,5 tấn trong quý 3/2022, tăng 254% so với cùng kỳ năm 2021. Nhu cầu trang sức tăng từ 0,9 tấn lên 3,5 tấn, tăng 290% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giải thích về sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu tiêu thụ vàng so với cùng kỳ năm trước, ông Andrew Naylor, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) của Hội đồng Vàng thế giới (WGC) và chuyên gia chính sách công cho biết: "Sự gia tăng đáng kể về nhu cầu tiêu dùng vàng thỏi và đồng xu cũng như nhu cầu trang sức phần lớn đến từ việc nhu cầu tiêu thụ vàng ở quý 3/2021 yếu hơn nhiều so với hiện tại. Cùng với việc dỡ bỏ các lệnh phong tỏa và hạn chế trong việc phòng chống Covid-19, các hoạt động kinh tế đang trở lại trạng thái bình thường, đáng lưu ý là sự hồi phục mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam. Thay vì cắt giảm lương và nhân lực, các công ty đang quay trở lại hoạt động tối đa công suất. Điều này đã góp phần thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ vàng tăng vọt".





Nhu cầu tiêu thụ vàng toàn cầu (không bao gồm thị trường OTC) trong quý 3/2022 đạt 1.181 tấn, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu tăng mạnh đã thúc đẩy tổng số tiêu thụ từ đầu năm đến nay lên mức trước đại dịch Covid-19. Nhu cầu tiêu thụ vàng được thúc đẩy bởi người tiêu dùng và các ngân hàng trung ương, mặc dù nhu cầu đầu tư đã có sự sụt giảm.