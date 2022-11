Những hớ hênh 'mỡ treo miệng mèo' ông bà chủ cần nhớ phòng trộm cắp cuối năm

Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) vừa bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Huỳnh Hữu Đan (21 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) để phục vụ công tác điều tra liên quan tới vụ trộm cắp hơn 200 triệu đồng tại quán karaoke B. (P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu). Theo điều tra ban đầu, Đan là nhân viên mới của quán karaoke này. Qua 2 tháng làm việc, Đan thấy ông chủ thường xuyên cất tiền vào tủ nhưng luôn để chìa khoá hớ hênh và bên trong cất giữ số tiền lớn nên nảy ý định trộm cắp.

Sau khi hết ca làm việc tại quán, do nắm rõ các lối ra vào và vị trí lắp đặt camera an ninh tại đây, Đan tìm cách... đột nhập trở lại quán từ sân thượng. Sau đó, Đan dùng khăn che hết camera an ninh. Biết rõ nơi cất chìa khóa tủ nên Đan cũng dễ dàng lấy tiền cất giữ bên trong tủ.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an đã giám sát và bắt giữ Đan sau đó nghi phạm thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp và chỉ chỗ cất giấu số tiền 216,8 triệu đồng, 4 USD và một số tang vật liên quan.

Trước đó, Công an Q.Liên Chiểu liên tục nhận được phản ánh từ người dân về việc bị kẻ trộm đột nhập vào quán nhậu để "thổi" mất nhiều tài sản và món tài sản này đặc biệt lại chính là: các thùng bia trong kho. “Siêu trộm” Nguyễn Văn Hóa (31 tuổi, ngụ xã Châu Hóa, H.Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) bị tạm giữ và là nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp mà chủ yếu là trộm bia và một số tài sản khác tại các quán nhậu có cửa đóng sơ sài, chủ quan.

Phá án bằng "mắt thần"

Theo Công an Q.Hải Châu, qua vụ trộm do chính nhân viên làm việc tại quán thực hiện, cho thấy có một phần trách nhiệm của chủ quán (hớ hênh trong việc quản lý, cất giữ tài sản). Đáng nói, thời điểm cuối năm, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, nên có khả năng sẽ nổi lên nạn trộm cắp tài sản, cần được cảnh giác cao hơn.

Trung tá Phan Minh Viên, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Hải Châu, cho biết trong vụ trộm ở quán karaoke, trái với nhận định ban đầu tại hiện trường (rằng nghi phạm rất chuyên nghiệp hoặc có hoàn cảnh khó khăn đến mức phải đi trộm cắp), việc bắt giữ Đan cho thấy yếu tố chủ quan rất lớn.

“Chính sơ hở của chủ quán đã tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp. Qua vụ việc, Cơ quan CSĐT cảnh báo người dân, chủ cơ sở kinh doanh cần nêu cao tinh thần cảnh giác, có ý thức phòng ngừa và tự phòng ngừa để bảo quản tài sản cá nhân”, trung tá Phan Minh Viên nói.





Cũng theo trung tá Phan Minh Viên, trong quá trình điều tra, yếu tố giúp lực lượng công an nhanh chóng phá án, bắt giữ Đan chính là nhờ vào hệ thống camera hiện đại mới được cơ quan chức năng và người dân Q.Hải Châu đầu tư, bố trí kín tại nhiều khu vực. Nhiều vụ án khác được lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Q.Hải Châu khám phá nhanh là nhờ vào các “mắt thần” này.

“Hệ thống camera được trang bị hiện đại, ghi nhận những hình ảnh rõ nét, đây là những chi tiết phụ giúp cho lực lượng công an nhận định, đánh giá về đối tượng, hướng ra”, trung tá Phan Minh Viên thông tin. Hiện Q.Hải Châu đã đầu tư kinh phí lớn để đồng bộ, nâng cấp hệ thống camera an ninh hiện đại. Công an Q.Hải Châu khảo sát, tham mưu lắp đặt hệ thống camera an ninh tại 321 vị trí trên địa bàn 12 phường (riêng P.Hải Châu 2 đã đầu tư trung tâm kết nối camera từ trước).

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng công an Q.Hải Châu, cho biết thời gian tới đơn vị sẽ đề xuất UBND quận tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống camera, tích hợp đường truyền tại P.Hải Châu 2 vào hệ thống chung hiện tại.

Theo Trưởng công an Q.Hải Châu, việc vận động người dân, doanh nghiệp tự đầu tư, lắp đặt camera là một biện pháp vừa để cơ sở tự phòng ngừa, vừa giúp lực lượng công an theo dõi, quản lý tình hình an ninh trật tự, từ đó có các biện pháp cụ thể để phá án.