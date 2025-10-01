Những chính sách mới mà người dân cần biết từ tháng 10

Nhà nước hết độc quyền sản xuất vàng miếng

Theo điều 2 Nghị định số 232 năm 2025 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24 năm 2012) của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (có hiệu lực từ ngày 10.10), nhà nước không còn độc quyền trong sản xuất vàng miếng.

Hoạt động sản xuất vàng miếng; kinh doanh mua, bán vàng miếng; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ là hoạt động kinh doanh có điều kiện và phải được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép, giấy chứng nhận.

Việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Từ ngày 10.10, nhà nước không còn độc quyền trong sản xuất vàng miếng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện như: có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; có vốn điều lệ từ 1.000 tỉ đồng trở lên… Còn ngân hàng thương mại phải có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; có vốn điều lệ từ 50.000 tỉ đồng trở lên.

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Theo khoản 3 điều 71 luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 2025, bổ sung các khoản 18, 19 và 20 vào sau khoản 17 điều 4 luật Thuế thu nhập cá nhân, các khoản được miễn thuế thu nhập cá nhân gồm:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thu nhập từ quyền tác giả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khi kết quả nhiệm vụ được thương mại hóa theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Thu nhập của nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia làm việc cho dự án khởi nghiệp sáng tạo, sáng lập viên doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm.

Phụ nữ độc thân được sinh con bằng thụ tinh trong ống nghiệm

Tại điều 3 Nghị định 207 năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 1.10) quy định nguyên tắc áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo như sau:

Việc thực hiện hiến tinh trùng, hiến noãn, hiến phôi trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phải tuân theo nguyên tắc chỉ được hiến tại một cơ sở được phép lưu giữ tinh trùng, lưu giữ noãn, lưu giữ phôi.

Tinh trùng, noãn, phôi hiến chỉ được sử dụng cho một phụ nữ hoặc một cặp vợ chồng để sinh con.

Việc hiến và nhận tinh trùng, hiến và nhận phôi được thực hiện trên nguyên tắc vô danh giữa người hiến và người nhận.

Chỉ thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đối với các cặp vợ chồng vô sinh, hoặc có chỉ định về y tế và phụ nữ độc thân có nguyện vọng.

Vợ chồng nhờ mang thai hộ, người mang thai hộ, trẻ sinh ra nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được đảm bảo an toàn về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và được pháp luật tôn trọng, bảo vệ.

Từ 1.10 cấp giấy chứng sinh cho trẻ thế nào?

Theo điều 3 Thông tư 22 năm 2025 của Bộ Y tế (có hiệu lực từ ngày 1.10) quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi trẻ sinh ra cấp giấy chứng sinh cho trẻ trước khi trẻ ra khỏi nơi này, hoặc sớm hơn theo đề nghị của thân nhân của trẻ.

Trường hợp trẻ sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc nhân viên y tế thôn, bản hoặc cô đỡ thôn, bản đỡ đẻ (sau đây gọi tắt là người đỡ đẻ):

Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm trẻ sinh ra sống, thân nhân của trẻ nộp tờ khai đề nghị cấp giấy chứng sinh theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 22 năm 2025 cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi quản lý người đỡ đẻ và xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ có số định danh cá nhân, hoặc hộ chiếu của người mẹ để đối chiếu.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai đề nghị cấp giấy chứng sinh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xác minh thông tin về người đỡ đẻ, người mẹ sinh ra trẻ, trẻ sơ sinh và cấp giấy chứng sinh cho trẻ. Trường hợp không xác minh được thông tin hoặc thông tin không chính xác thì không cấp giấy chứng sinh.

Bỏ kỷ luật đình chỉ học với học sinh

Theo điều 13 Thông tư 19 năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có hiệu lực từ ngày 31.10), sẽ không còn hình thức kỷ luật bằng cách đình chỉ học đối với học sinh.

Theo đó, các biện pháp kỷ luật đối với học sinh tiểu học: nhắc nhở; yêu cầu xin lỗi.

Các biện pháp kỷ luật đối với học sinh ngoài đối tượng học sinh tiểu học: nhắc nhở; phê bình; yêu cầu viết bản tự kiểm điểm.

Mục đích kỷ luật nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm của học sinh. Kỷ luật nhằm giáo dục, giúp đỡ học sinh tự nhận thức được hành vi vi phạm; tự giác điều chỉnh hành vi, khắc phục hậu quả, tự giác tu dưỡng, rèn luyện để tiến bộ và hình thành thói quen, lối sống kỷ luật.