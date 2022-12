Những hình ảnh của Transformers Reactivate vừa được hé lộ

Theo The Gamer, trò chơi Transformers Reactivate đã được công bố tại The Game Awards vào đầu tháng này, mang đến một đoạn giới thiệu ngắn mô tả một thế giới bị tàn phá bởi một thế lực ngoài hành tinh và đây sẽ là một trò chơi trực tuyến dành cho 1 đến 4 người chơi. Ngoài ra, không có thêm bất cứ thông tin nào được cung cấp.

Tuy nhiên, giờ đây những cái nhìn đầu tiên về phiên bản cũ hơn của Transformers Reactivate đã hé lộ nhờ loạt ảnh chụp màn hình được chia sẻ bởi nhà sáng tạo nội dung Transformers có tên DpzLuna.

Theo ảnh chụp, người hâm mộ đã có cái nhìn thoáng qua về mọi thứ, từ giao diện người dùng bản đồ đến kết xuất CGI của một số Autobot như Optimus Prime.

Từ các ảnh chụp màn hình, có thể thấy các nhân vật quen thuộc như Bumblebee, Shockwave, Soundwave và nhiều nhân vật khác. Điều đó ngụ ý rằng Autobots và Decepticons sẽ hoạt động cùng nhau trong Reactivate, trừ khi Splash Damage thay đổi cốt truyện của trò chơi sau khi nắm quyền kiểm soát.





Transformers Reactivate trước đây có tên là Transformers Rise và được phát triển bởi Certain Affinity trước khi được đổi tên và bàn giao cho nhà phát triển Splash Damage. Những hình ảnh do DpzLuna chia sẻ được trích xuất từ quá trình phát triển trò chơi của Certain Affinity nên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi nhiều thứ khi đến tay nhà phát triển mới.