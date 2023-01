Những mong ước cho mùa xuân mới

Trên chuyến xe chở “yêu thương” nằm trong sáng kiến “Trao sẻ chia, nhận nụ cười” do Mastercard và Grab Việt Nam thực hiện, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện về những hy vọng cho một mùa xuân mới với những mảnh đời kém may mắn. Họ là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người lao động tự do thu nhập thấp và mẹ đơn thân tại Hà Nội.

Chúng tôi ghé thăm nhà anh T. trong một con ngõ nhỏ ở quận Hà Đông. Anh T. bị khuyết tật vận động nặng và đang sống với cậu con trai lớp 10. Gặp khó khăn về thể chất, lại quá độ tuổi lao động, anh T. thường phải di chuyển bằng xe lăn và không thể hoạt động mạnh, chỉ làm được công việc trông thuê nhà vệ sinh công cộng. Thu nhập thấp chỉ đủ khả năng trang trải nhu cầu thiết yếu, cơ bản cho cuộc sống hàng ngày của hai bố con.

Dù gia cảnh nhiều vất vả, song, Tết Nguyên Đán vẫn là dịp anh T. mong chờ. Với anh, Tết là lúc hai cha con có thể dành thời gian bên nhau nên anh rất vui và trân trọng.

Đón nhận món quà yêu thương từ Mastercard và Grab Việt Nam, anh T. không giấu được niềm hạnh phúc khi Tết này, hai cha con sẽ có một mùa sum vầy đủ đầy hơn. Anh chia sẻ: “Phần quà này giúp chúng tôi đỡ hơn được phần nào về kinh tế cũng như tinh thần. Tôi luôn động viên con trai là cố gắng vượt qua tất cả.”

Hành trình của chúng tôi tiếp tục đến với gia đình chị H. Chồng chị qua đời vào đầu năm 2022, sau 5 năm chiến đấu với bệnh tật. Giờ đây, trong căn nhà nhỏ cũ kỹ chỉ còn chị cùng 2 con gái nương tựa vào nhau. Chị chia sẻ, dịp Tết sắp tới, 3 mẹ con cũng chỉ biết dựa vào nhau chứ cũng chưa biết sẽ có gì.

Nỗi lo toan cho cuộc sống mưu sinh của 3 mẹ con nặng trĩu trên đôi vai của người mẹ đơn thân, với đồng lương ít ỏi của nghề trông trẻ thuê. Riêng số tiền 3 triệu đóng học mỗi tháng cho hai con gái đã chiếm quá nửa thu nhập của chị. Hàng ngày, những lúc đi làm, bà nội qua lại thay chị chăm lo cho bữa cơm của 2 con nhỏ.





Khi được hỏi về điều ước cho năm mới, chị chẳng mong muốn gì cho bản thân mình mà dành hết hy vọng cho 2 con: “Chị chỉ mong là có đủ tiền cho các cháu học hết cái nghề để các cháu có công ăn việc làm, về sau đỡ khổ.”

Món quà yêu thương từ Mastercard và Grab Việt Nam khiến chị H. không cầm được nước mắt. Chị nghẹn ngào chia sẻ: “Rất cảm ơn chương trình đã tài trợ và giúp đỡ gia đình. Chị rất vui mừng khi nhận được giỏ quà này.”

Chuyến xe yêu thương của Mastercard và Grab Việt Nam tiếp tục lăn bánh và dừng chân tại gia đình anh K. Gia đình anh hiện có 6 thành viên, trong đó 4 cháu nhỏ đều đang trong độ tuổi đến trường, còn 1 cháu đang mắc bệnh ung thư máu. Cả 2 vợ chồng đều là lao động tự do, thu nhập bấp bênh do ảnh hưởng từ đại dịch, nên chỉ riêng chi phí điều trị của con gái đã là một gánh nặng kinh tế cho gia đình anh.

Chia sẻ về những dự định và mong muốn trong dịp đầu xuân năm mới, anh K. tâm sự rằng sức khỏe của cả gia đình là điều ước lớn nhất của anh lúc này. Anh mong trong năm mới, anh và chị sẽ có được công việc ổn định hơn, để gia đình có cuộc sống đầy đủ hơn, và mong bệnh tình của con gái sẽ có những tiến triển tích cực, để con sớm quay trở lại với cuộc sống bình thường.

Sáng kiến “Trao sẻ chia, nhận nụ cười” được Mastercard và Grab Việt Nam triển khai từ năm 2021, với mục tiêu tiếp cận và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn do đại dịch. Trong năm thứ 2 thực hiện dự án này, Mastercard đã cùng Grab Việt Nam và hàng nghìn chủ thẻ Mastercard chung tay “Gom yêu thương, góp đủ đầy”, mang đến hơn 5.900 giỏ quà yêu thương cùng những hy vọng trong mùa xuân mới 2023 đến với các gia đình đang gặp khó khăn tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành lân cận.

Hành trình “Trao sẻ chia, nhận nụ cười” đang và sẽ còn nối tiếp với những yêu thương và hy vọng, để nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn sẽ được quan tâm và hỗ trợ kịp thời, giúp cuộc sống của họ phần nào nhẹ bớt những vất vả, lo toan. Mastercard cam kết sẽ luôn nỗ lực để cùng các đối tác tạo ra nhiều hơn những tác động tích cực cho cộng đồng, để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.