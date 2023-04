Những người thợ miệt mài sửa hình xăm và điểm tô vết sẹo

Từ khi thành lập vào năm 2014, chủ thương hiệu đã nghe biết bao câu chuyện về những hình xăm hỏng và những vết sẹo của khách hàng. Quá trình làm nghề của người thợ xăm lạ lùng nhất Hà Nội càng thêm thú vị.

Nếu là một người thích và quan tâm đến nghệ thuật xăm mình và những hình xăm, hẳn bạn yêu mến những người thợ xăm. Nhưng không chỉ đơn thuần xăm mình, có người "nghệ sĩ" còn miệt mài với những hình xăm hỏng, với những vết sẹo vì mong muốn không còn khuyết điểm trên da của khách hàng.

Sửa những hình xăm lỗi hỏng, không còn phù hợp với khách hàng

Xăm mình đã khó, sửa hình xăm còn khó hơn nhiều. Bạn không thể chọn bừa một hình xăm mới rồi xăm đè lên mà mong có một kết quả tốt. Lê Sang - một người thợ chuyên sửa những hình xăm ở Hà Nội, chia sẻ anh có một công thức thú vị để miêu tả nghề sửa hình xăm của mình: A+B= C. Ví dụ, hình ban đầu là hình A, hình xăm dự kiến được xăm đè lên là hình B. Sau khi đè hình mới, mực và tình trạng của hình xăm cũ sẽ hòa dần với hình xăm mới. Sau cùng, hình C mới chính là hình xăm mà bạn có. Chỉ có người thợ xăm giàu kinh nghiệm và kỹ thuật có trí tưởng tượng phong phú cùng tư duy mỹ thuật sáng tạo mới làm chủ được kết quả sau cùng và cho ra một hình C đẹp đẽ.

Lê Sang gọi công việc sửa hình xăm lỗi hỏng của mình là xăm trên tờ giấy nháp. Khi các bạn đồng nghiệp được thoải mái "tung bút" vẽ những bức hình đẹp trên một tờ giấy trắng phẳng phiu và mềm mịn, Lê Sang chọn một hình xăm lỗi để sửa và khiến tờ giấy nháp cũng có những vẻ đẹp riêng của nó.

Hình xăm trước và sau khi được anh Lê Sang sửa

Che những vết sẹo dài hàng gang tay

Ngoài sửa những hình xăm lỗi hỏng, nhiều người thợ xăm mình còn được biết đến như một người thợ xăm có "đôi bàn tay phù thủy" che đi những vết sẹo. Những vết sẹo anh đã dùng hình xăm để che đi có khi dài đến hai ngang tay, có ca trải dọc theo cánh tay, có ca chạy dọc từ đầu gối… Lê Sang nhớ mãi về ca che sẹo của một vị khách nữ thuộc thế hệ 8x truyền thống, vị khách sống ở một địa phương còn nhiều thành kiến với những hình xăm và với cả những người xăm mình. Vốn vị khách này cũng không muốn xăm, đặc biệt là những xăm to và đáng sợ. Nhưng vết sẹo xấu xí trên cơ thể đã tiếp thêm dũng khí để chị quyết định xăm mình như một biện pháp thẩm mỹ và có thể tự tin mặc những chiếc áo ngắn.

"Đôi bàn tay phù thủy" của Lê Sang che đi những vết sẹo xấu xí nhất

"Một nghề cho chín còn hơn chín nghề"

Làm nghề với khát vọng để xăm mình vượt qua định kiến "hư hỏng", "giang hồ" vốn đã tồn tại lâu ở nhiều nước Á Đông, những người thợ xăm mình hiểu đây là cả cơ hội và thách thức với mình. Nếu họ làm tốt, sẽ có thêm nhiều người hiểu và thương yêu cái nghề lạ lùng mà họ đang theo đuổi. Nếu anh làm không tốt, làm chưa tới thì sự cố gắng của họ bao năm qua sẽ đổ sông đổ bể. Xăm mình là một nghề nghiệp làm đẹp cho đời. Những hình xăm che đi vết sẹo xấu đi, làm mờ những khuyết điểm trên da. Hình xăm cũng có những ý nghĩa riêng. Hình xăm lưu giữ những kỷ niệm, lý tưởng của mỗi người…

Xăm chân dung như một cách lưu giữ kỷ niệm

Khi càng nhiều người hiểu về nghề xăm và càng nhiều người yêu những hình xăm, chọn xăm mình như một cách thể hiện cá tính và lưu giữ kỷ niệm thì nghề xăm mình của anh càng có đất dụng võ. Họ vẫn được gửi trọn niềm tin để xăm thêm hình mới, sửa những hình xăm không còn phù hợp hay biến những khuyết điểm trên da trở nên nghệ thuật.



Với tinh thần và khát vọng làm nghề, xăm mình xứng đáng là một nghề được công nhận và tôn trọng. Không chỉ xăm, họ còn sửa những hình xăm lỗi hỏng và che đi những vết sẹo dài để "một nghề cho chín còn hơn chín nghề". Tin rằng trong tương lai gần, những người thợ xăm lành nghề như Lê Sang sẽ tiếp tục tình yêu với những hình xăm và chung sức để hóa giải định kiến của nghề nghiệp này.