Những tai nghe, loa di động giảm giá mạnh mùa Black Friday 2022

JBL Tune 230NC

JBL Tune 230NC là tai nghe không dây (TWS) với driver 6.0 mm cùng công nghệ âm thanh Pure Bass cho chất âm thanh hay, tươi sáng, tập trung vào các bản nhạc giàu năng lượng và sôi động. Thời lượng pin của tai nghe cũng khá dài, lên đến 40 giờ phát nhạc (10 giờ nghe khi tắt khử tiếng ồn chủ động - ANC và 30 giờ bổ sung từ bộ sạc).

Tai nghe cũng mang lại khả năng khử tiếng ồn chủ động (ANC) ở mức ổn cũng như có thể điều chỉnh cấu hình âm thanh và nhiều tính năng bổ sung thú vị khác. Các tính năng khiến cho JBL Tune 230NC trở nên linh hoạt và hữu ích trong các trải nghiệm nghe. Đặc biệt, tai nghe có thể mang lại trải nghiệm đủ làm hài lòng những người đang tìm kiếm một lựa chọn toàn diện hơn để đi làm và tập thể dục.

Đây là mẫu tai nghe cung cấp hiệu suất tổng thể tốt, thiết kế thân mang lại cảm giác vừa vặn, chất lượng âm thanh mạnh mẽ và cân bằng.

Giá: 1,19 triệu đồng (giảm 52% từ 2,49 triệu đồng).

Beats Studio Buds

Beats Studio Buds sử dụng micro bên ngoài để loại bỏ tiếng ồn khi muốn tập trung và người dùng có thể kích hoạt chế độ Transparency bằng cách nhấn và giữ nút “B” để nhận thức về tình huống trên đường phố. Một cặp micro tạo chùm chặn âm thanh bên ngoài trong khi gọi điện thoại. Đặc biệt, tai nghe này cũng hỗ trợ Find My trên iOS và Find My Device trên Android, cho phép điều khiển bằng giọng nói rảnh tay Siri và cung cấp trải nghiệm âm thanh không gian với Dolby Atmos.

Tai nghe có thời gian sử dụng kéo dài đến 5 giờ khi bật ANC hoặc 15 giờ nếu sử dụng pin từ hộp sạc. Chỉ cần 5 phút sạc nhanh, người dùng có thể kéo dài thời lượng pin sử dụng trên tai nghe lên đến 1 giờ. Tai nghe cũng hỗ trợ tính năng chống nước và mồ hôi theo chuẩn IPX4.

Giá: 2,39 triệu đồng (giảm 40% từ 3,99 triệu đồng).

JBL Quantum 50

Là mẫu tai nghe chơi game bình dân với thiết kế chủ yếu dành cho các game thủ, JBL Quantum 50 được tích hợp công nghệ âm thanh gaming độc quyền QuantumSOUND Signature giúp lắng nghe đối thủ và đồng đội một cách vượt trội. Tai nghe cũng tối ưu cho chơi game đa người chơi khi micro được thiết kế gần miệng nhất và độc lập với cụm điều khiển cho khả năng thu giọng rõ ràng.





Bộ điều khiển tích hợp phím ngắt micro chuyên dụng cùng phím đa năng giúp người dùng dễ dàng điều khiển cuộc gọi cũng như chơi nhạc. Các phím điều khiển cũng tạo điều kiện thuận lợi để người dùng thực hiện tất cả các tác vụ cần thiết một cách dễ dàng.

Giá: 390.000 đồng (giảm 56% từ 890.000 đồng).

Samsung Galaxy Buds Pro

Galaxy Buds Pro cung cấp âm trầm sâu và âm bổng sắc nét. Tính năng khử tiếng ồn xung quanh lên đến 99% nhờ ba micro và bộ thu nhận giọng nói (VPU) tích hợp. Tai nghe cũng có tính năng theo dõi đầu Dolby Head Tracking để cải thiện trải nghiệm âm thanh vòm. Riêng tính năng Auto Switch mang đến khả năng chuyển đổi nguồn liền mạch nếu đang sử dụng các thiết bị cao cấp của Samsung.

Tai nghe có thời lượng phát lên đến 8 giờ cho một lần sạc hoặc 20 giờ khi kết hợp với hộp sạc. Chỉ cần 5 phút sạc, tai nghe có thể cho thời lượng phát đến 1 giờ. Thêm vào đó, tai nghe cũng đạt xếp hạng chống nước IPX7.

Giá: 2,19 triệu đồng (giảm 56% từ 4,99 triệu đồng).

JBL Party Box On the Go

Đối với người dùng cần một loa di động phục vụ nhu cầu giải trí như hội họp nhiều người, JBL Party Box On the Go có công suất 100W thực sự là một cái tên đáng chú ý. Chiếc loa di động này trang bị nhiều tính năng hấp dẫn như kết nối Bluetooth, USB và AUX, được kèm theo dụng cụ bật nắp chai, miếng đệm vai, khả năng sạc nhanh trong 6 tiếng và công nghệ chống bắn nước IPX4.

Với công nghệ JBL Pro Sound và đèn đồng bộ theo nhịp điệu, người dùng còn có thể kết nối không dây một cặp loa với nhau để tạo nên bữa tiệc âm nhạc lớn hơn. Đặc biệt, loa cũng tích hợp khả năng karaoke với micro tặng kèm chính hãng và người dùng có thể kết nối với các nhạc cụ ngoài.

Giá: 5,99 triệu đồng (giảm 30% từ 8,59 triệu đồng).