Những tấm lòng vàng 02.05.2022

Diệu Châu (Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Tường Như (Q.5, TP.HCM): 100.000 đồng; Lê Văn Kiều (xã An Phú Tây, H.Bình Chánh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Hồng Thu (U.S.A): 1.200.000 đồng; Trần Thư Thư (U.S.A): 1.200.000 đồng; bé Thanh (Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; Lê Thị Thành (447B Hai Bà Trưng, P.8, Q. 3, TP.HCM): 2.500.000 đồng;Nguyễn Hữu Tài (U.S.A): 5.000.000 đồng; Minh Nhật (Q.2, TP.HCM): 2.500.000 đồng; Võ Thị Liên (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Đình Cát (Q.8, TP.HCM): 600.000 đồng; Trương Minh Nhật (Cát Lái, TP.Thủ Đức): 4.000.000 đồng; Trương Thanh Lâm (Q.8, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 5.000.000 đồng; ông bà Nguyễn Văn Lang, Huỳnh Thị Giàu (Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM): 100.000.000 đồng; Trần Như Thư (Việt kiều Mỹ): 2.400.000 đồng; Diệu Châu: 1.000.000 đồng; Trần Thư Thư (U.S.A): 1.200.000 đồng; bạn đọc (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; Phạm Văn Thanh (P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Thị Kim Phụng (TP.HCM): 500.000 đồng; Trần Thị Thu Vân (9/12 Hoàng Dư Khương, P.12, Q.10, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Thu Hiền (133/8 Hòa Hưng, P.12, Q.10, TP. HCM): 5.000.000 đồng; bạn đọc (TP.HCM): 500.000 đồng;tập thể trường tiểu học Hòa Bình (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM): 20.000.000 đồng; cô Sang, Đức Tiến (Q.3, TP.HCM): 1.300.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 4.000.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 2.000.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Duc Long: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Phuoc Thanh Xuan Dao Hoang Tram: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Phan Thi Tuyet Hong: 1.000.000 đồng; ban doc: 10.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 10.120.000 đồng; Tang Le Phuong: 10.000.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Hai: 500.000 đồng; Hoang Thi Mai: 5.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 5.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Quang Nghia (143 Phan Van Khoe, P.5 ,Q.6, TP.HCM: 4.500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; nhom ACE dam me mo hinh Resin: 7.050.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Thi Kim Lien: 5.000.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; Duong Thi Hoang Kim: 100.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Duong Huy: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Binh Yen (Taodo): 350.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Thi Ngoc My: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Quang Thanh: 1.000.000 đồng; Ngo Kim Ngan: 200.000 đồng; Lam Hong Thuy Nga: 2.000.000 đồng; Vo Thi Truc Hao Ivy, Nat, Dang, Thinh: 1.500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Thi Thao Linh (gia dinh Tho va Beo): 1.000.000 đồng; Le Thi Ngoc Bich: 1.000.000 đồng; Dai Dien: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Thi Phuong Thao: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; gia dinh Xuan Hang: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM): 3.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Thi Tuyet Hanh: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Chanh Duy Tam: 1.500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Vu Thi Van Anh: 3.000.000 đồng; ban doc: 10.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Huynh Thi Nga: 1.000.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; Tran Trong Nhan: 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Duong Thi Phuong Mai: 1.000.000 đồng; Duong Hung Phong: 1.000.000 đồng; Luong Thanh Nguyen: 500.000 đồng; Hong Bao Khuyen: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; gia dinh Duong Nam: 1.000.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Huu Ngoc Trung: 500.000 đồng; ban doc Bao Thanh Nien (Q.Hoan Kiem, TP.Ha Noi): 40.000.000 đồng; Pham Dang Xinh: 200.000 đồng; Huynh Quynh Nhi: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Thi Ngoc Dung: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Thi Duyen: 100.000 đồng; Nguyen Hong Hai: 600.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Truong Bao Ngoc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Trang: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Vuong Huy: 300.000 đồng; Cao Thu Hang: 200.000 đồng; Tran Kim Thanh: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Phan Tien Thang: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Huu Thang: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vu Tran Thanh Huong: 40.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dinh Hoai Nam: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Bui Ngoc Hai: 200.000 đồng; Chu Thi Thanh Tam: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Minh Man: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; (còn tiếp)





Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.