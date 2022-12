Những tấm lòng vàng 14.12.2022

Chuyển khoản: Ban doc: 300.000 đồng; Ho Thi My Hanh: 200.000 đồng; Nguyen Thi Hong Yen: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Tu Thanh (P.4, Q.8, TP.HCM): 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Van Hoa: 300.000 đồng; Nguyen Duc Tho, P.Phu Tho Hoa, Tan Phu, TP.HCM: 100.000 đồng; Nguyen Thi Cam Tu: 2.000.000 đồng; Phuoc Tri: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Trung Dung: 50.000 đồng; ban doc: 1.500.000 đồng; Le Thi Ni: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Duc Kien: 500.000 đồng; Tran Nam Khang: 1.000.000 đồng; co Dung: 500.000 đồng; Le Xuyen Son Trung Duong: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ong Tran Quang Nghia (143 Phan Van Khoe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Van Hung: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc Phu: 100.000 đồng; ban doc giup Le Cong Ai: 2.000.000 đồng; ong Khoan: 200.000 đồng; Ngo Thi Hao: 400.000 đồng; ban doc giup Le Cong Ai: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham My Hanh: 500.000 đồng; Dinh Thi Van: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Y Lan: 500.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 1.000.000 đồng; Trinh Nha Hue: 1.000.000 đồng; ban doc: 700.000 đồng; ban doc Le Dinh Nghia Nam: 85.000 đồng; Vuong Thi Ngoc Bich: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Trong Hai: 500.000 đồng; Le Vinh Toan: 50.000 đồng; Dang Thi Thu Loan: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Lê Bá Hiếu - Quảng Trị (nhân vật được đề cập trong bài viết Vợ bệnh nặng, chồng và 3 con lâm cảnh khốn cùng; trên Thanh Niên ngày 1.11.2022)





Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, TP.HCM): 500.000 đồng; Quách Thị Châu (282/24 Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; (còn tiếp)