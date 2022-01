Những tấm lòng vàng 22.1.2022

Chuyển khoản: ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 350.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran-Thien: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Huynh Ngau: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Van Thao: 500.000 đồng; Tran Ngoc Hieu: 300.000 đồng; Ha Van Khanh: 500.000 đồng; ong Do Dinh Dao: 2.000.000 đồng; Chau Khanh Linh, Minh Ha (DV, CG, HN): 300.000 đồng; Pham Thong Thai: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Pham Van Long: 500.000 đồng; Vo Anh Duy: 10.999 đồng; Tran Ngoc Huy Cuong: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Lam Tien Dung (Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Hoang Hai Dang: 500.000 đồng; Pham Huy Thong: 100.000 đồng; Ly Minh Hoang: 300.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; Tran Xuan Thanh: 300.000 đồng; Pham Vu Trung Tin: 1.000.000 đồng; Hung Ai Dung: 200.000 đồng; Nguyen Van Trang: 2.000.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 100.000 đồng; Ta Van Duc: 500.000 đồng; chu Tam Khoe (H.Cu Chi, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Van Thi Minh Phung: 200.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ni su Nhu Tri: 2.000.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Nguyễn Đức Hải - Bình Định (nhân vật được đề cập trong bài viết Cả nhà bệnh tật trên Thanh Niên ngày 20.4.2021):

Nguyễn Văn Nhơn (Nha Trang): 200.000 đồng; Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng): 500.000 đồng; Nguyễn Minh Lộc, Thanh Liêm, Hoài Ngân, Thành Tài, Bảo Châu (Xuân Hồng, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; Quế Anh (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Phùng Thị Quỳnh Yến (6 Đặng Tất, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Lê Trọng Khôi Nguyên (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; bác sĩ Chu Thị Bá (Bệnh viện Từ Dũ): 1.000.000 đồng; Nguyễn Văn Đức (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; bé Lê Trung Tín (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; Đỗ Thị Phụng (611/24C P.1, Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Hữu Hoàng (Q.10, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bà Hà Trung (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; anh An (H.Bình Chánh, TP.HCM): 500.000 đồng; gia đình ông Chinh (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Phạm Hoàng Khang (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; Đoàn Vũ (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; bác Nguyễn Tiến Quang (120 Triệu Nữ Vương, TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; anh Phạm Quang (TT hạ tầng mạng lưới miền Trung): 100.000 đồng; anh Đặng Văn Trúc (Hải An, TP.Đà Nẵng): 300.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Ngoc Thanh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Huynh Thi Ty: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Vu: 200.000 đồng; Le Tran Thuy Dung: 500.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Nguyen Van Hoa: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Nga: 400.000 đồng; Nguyen Duy An: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Doan Thi Quynh Nga: 200.000 đồng; Trinh Huynh Minh Tuyen: 300.000 đồng; Pham Thi Mui: 700.000 đồng; Le Ngoc Tu: 800.000 đồng; Pham Van Hai (P.5, Q.Tan Binh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Huynh Ngau: 300.000 đồng; Pham Thong Thai: 800.000 đồng; Do Cac Lan: 500.000 đồng; Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Viet Ha: 50.000 đồng; Thien, Tran: 200.000 đồng; ban doc: 190.000 đồng; Ha Van Khanh: 500.000 đồng; Le Kim Oanh (Q.Tan Binh,TP.HCM): 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Oanh: 200.000 đồng; Le Minh Hieu: 250.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Luu Thi Thu: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Thao: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Duong Thi Ngoc Loan (Huynh Van Banh, P.13, Q.Phu Nhuan, TP.HCM): 500.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Hong Cam Tam: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thuy: 1.000.000 đồng; Huynh Cong Du: 500.000 đồng; Tran Ngoc Huy Cuong: 200.000 đồng; Vu Phuong Lan: 300.000 đồng; Xuan Dao: 1.000.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 100.000 đồng; Le Van Thanh: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thai Dung: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thuan: 1.000.000 đồng; Dang Nguyen Quynh Nhi: 200.000 đồng; Chu Hong: 300.000 đồng; Huynh Thi Buu Son: 200.000 đồng; Ta Van Duc: 1.000.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; Tran Ngoc Hieu: 300.000 đồng; Nguyen Thi Ly: 100.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Mai Pham Phuong Quyen: 500.000 đồng; Pham Huy Thong: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Kim Thanh (USA): 1.000.000 đồng; Ma Xuan Nhi: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.200.000 đồng; Co Kim Thanh: 1.000.000 đồng; Le Thi Hong Trang: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ngo Thi Thao: 400.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Lich: 5.000.000 đồng; Ho Thi Thanh Thuy: 200.000 đồng; Ta Thi Van: 400.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ly Minh Hoang: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Giao: 500.000 đồng; Huong: 500.000 đồng; (còn tiếp)





Bạn đọc giúp Y Tuấn, H’Quyên - Đắk Lắk (nhân vật được đề cập trong bài viết Hãy cứu lấy Y Tuấn, H’Quyên trên Thanh Niên ngày 22.4.2021):

Bạn đọc (Q.10, TP.HCM): 300.000 đồng; Huỳnh Tiến Mỹ (491/5/7 Nguyễn Đình Chiểu, P.2, Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bé Lê Trung Tín (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.