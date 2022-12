Những tấm lòng vàng 25.12.2022

Chuyển khoản: Bui Minh Tri: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vu Huynh Cao Tri: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 350.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ba Ho Thi Sen (58/15 Ong Ich Khiem, Da Nang): 1.000.000 đồng; ban doc: 750.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Phan Thi Thu Thuy (Da Nang): 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Diep: 1.500.000 đồng; Nguyen Thi Hoa (9 Hung Vuong, TP.Ba Ria, Ba Ria-Vung Tau): 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Hang: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ong Khoan: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Pham Dang Huy: 200.000 đồng; Vo Thanh Boan: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Y Lan: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Ngo Thi Hao: 400.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Phan Van Niem: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyen Thi Thuy: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ba Ng. Thi Thuy (huu tri Bv tinh Thanh Hoa): 200.000 đồng; Tran Thi Mong Thu: 500.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Trần Thị Mỹ Duyên - Bình Định (nhân vật được đề cập trong bài viết Cha mất, mẹ bệnh nặng, các con phải nghỉ học; trên Thanh Niên ngày 15.11.2022)

Lương Nam Việt (Q.1, TP.HCM): 2.000.000 đồng; bạn đọc (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; Phạm Thị Tư (106 Hải Thượng Lãn Ông, Q.5, TP.HCM): 500.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; Đỗ Xuân Ba (219/22A1 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Thị Thu Cúc (219/22A1 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 300.000 đồng; Bùi Thị Thanh Phương (Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Thị Thu Thủy (chung cư Bình Thới, P.8, Q.11, TP.HCM): 200.000 đồng; Huỳnh Bá Long (283 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nga Pham (New York - Mỹ): 500.000 đồng; Trần Trọng Minh (Q.10, TP.HCM): 1.000.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Ban doc: 1.000.000 đồng; Do Phuoc Dinh, Phung Van Khoi Tri: 500.000 đồng; Ly: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Do Thanh Nguyen: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Huynh Le Minh: 200.000 đồng; gia dinh em Hong Van: 1.000.000 đồng; Phan Thi Tuyet Linh: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Dam Van Tuan: 3.000.000 đồng; Hoang Cong Tuan: 150.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Bui Minh Tri: 1.500.000 đồng; Huynh Thi Yen: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen The Ut: 1.000.000 đồng; Le Quoc Thai: 150.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Phan Huynh Tan Thinh: 250.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tra Xuan Binh: 5.000 đồng; Dang Quoc Thai: 1.000.000 đồng; Truong Thi Phuong Thuy: 500.000 đồng; Dao Viet Manh: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 240.000 đồng; Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Duc Kien: 200.000 đồng; Nguyen The Thien: 200.000 đồng; Hong Dong Anh Chi: 1.000.000 đồng; Le Phuong Linh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Truong Thi Ha Diep: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vo Thi Thanh Nga: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Long: 100.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Truyen: 100.000 đồng; ong Khoan: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Van Niem: 200.000 đồng; ong Tran Quang Nghia (143 Phan Van Khoe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Phan Thi Thu: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Tran Trong Hai: 500.000 đồng; Nguyen Thi Y Lan: 500.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; Ta Van Duc: 1.000.000 đồng; (còn tiếp)





Bạn đọc giúp Huỳnh Hữu Phước - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Chàng shipper nói tiếng Pháp với Marc Levy ở đường sách: Câu chuyện cảm động phía sau; trên Thanh Niên Online ngày 14.11.2022)

Mai Thùy Ngân (TP.Biên Hòa, Đồng Nai): 1.000.000 đồng; Chuyển khoản: Ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Huynh Quoc Dung: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Huu Phuoc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Duy Hung: 1.500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vu Thi Tuyet Mai: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Anh Thu Nam: 100.000 đồng; Do Huu Dat: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dinh Thi Kim Huong: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ho Thao Nguyen: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ha Xam Sy: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Duy Quan: 300.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Mai Ai Giang Son: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Thi My Han: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Trung: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Mong Dung: 1.000.000 đồng; Ngo Dinh Anh Kiet: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Thuy Duong: 300.000 đồng; Tran Thao Linh: 1.000.000 đồng; Tran Cong Thuan: 200.000 đồng; Nguyen Thi Huong Giang: 100.000 đồng; Nguyen Vuong Quynh: 200.000 đồng; Nguyen Kim Hoang Ly: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Pham Thi Thu Huong: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vu Ngoc Lan Anh: 10.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.