Những tấm lòng vàng 27.3.2023

27.3.2023Cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 1.000.000 đồng; anh Phạm Quang (Trung tâm Hạ tầng mạng lưới miền Trung): 200.000 đồng; anh Trần Hữu Thanh Long (Đà Nẵng): 100.000 đồng; Trần Văn Ruy (142B Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng): 500.000 đồng; Trần Văn Thành: 100.000 đồng; (còn tiếp)



Chuyển khoản: Xuan Sy: 1.300.000 đồng; Vo Van Dinh: 200.000 đồng; Vo Thi Hong Tram: 500.000 đồng; Truong Thi Phuong: 100.000 đồng; Tran Trong Hai : 300.000 đồng; Tran Nam Khang: 1.000.000 đồng; Tra Xuan Binh: 150.000 đồng; Ta Van Duc: 30.000 đồng; Ta Thi Van: 200.000 đồng; Pham Thi Thu Hong (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; ong Tran Quang Nghia (143 Phan Van Khoe, P.5, Q.6, TP.HCM): 1.000.000 đồng; ong Khoan: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Huong: 600.000 đồng; Nguyen Van Hung: 300.000 đồng; Nguyen Van Diem: 500.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 5.000.000 đồng; Nguyen Thi Y Lan - Ba Margaret Marti: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngan: 300.000 đồng; Nguyen Thi Hong Hanh: 500.000 đồng; Nguyen Tai: 500.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 500.000 đồng; Minh Tam: 500.000 đồng; Ly: 300.000 đồng; Ly Thu Thuong: 300.000 đồng; Luu Quan Trong: 200.000 đồng; Le Hoang Nhiem: 500.000 đồng; Lam Thi Minh Chau: 300.000 đồng; Hoang Cong Tuan: 300.000 đồng; Ha Thi Hanh: 100.000 đồng; Gia dinh Tu Loan (55341 Huynh Van Banh, P.13, Q.Phu Nhuan, TP.HCM): 300.000 đồng; Duong Hong Phuc: 1.000.000 đồng; Do Thi Ngoc Lan: 500.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 1.000.000 đồng; Do Ngoc Thuy: 3.000.000 đồng; Cu Ba Bui Thi Viet: 1.500.000 đồng; Co Tu Hanh: 30.000 đồng; chu Nguyen Thai Khoe: 400.000 đồng; Cao Van Len: 50.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 5.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 250.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 600.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Ba Thuy Huu Tri Benh Vien Tinh Thanh Hoa: 500.000 đồng; Ba Ngoc San Cau Long Bong Sao (P.5, Q.8, TP.HCM): 300.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp L.T.T.H. - Tuyên Quang (nhân vật được đề cập trong bài viết Bé gái điều trị ung thư máu viết thư mơ có mái tóc dài; trên ThanhNienOnline ngày 29.11.2022)

Lý Kim Ngân (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; bé Lê Trung Tín (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng

Bạn đọc giúp Quách Minh Luân - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Hoàn cảnh bi đát của người đàn ông kéo xe lôi; trên Thanh Niên ngày 29.11.2022)

Cô Đoàn Vũ (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; anh Phạm Quang (Trung tâm hạ tầng mạng lưới miền Trung): 100.000 đồng; Bạn đọc Báo Thanh Niên (TP.Nha Trang, Khánh Hòa): 400.000 đồng; Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; chú Đạt (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Bạn đọc (Q.Tân Phú, TP.HCM): 1.500.000 đồng; Bạn đọc (Q.5 , TP.HCM): 300.000 đồng; Lê Thị Thùy Trang (219/22A1 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; Hà Phương (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng; Võ Văn Út (Q.11, TP.HCM): 200.000 đồng; Phùng Thị Quỳnh Yến (6 Đặng Tất, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Đỗ Hồng Hạnh (356 Hoàng Diệu, TP.Buôn Mê Thuột, Tỉnh Đắc Lắc): 400.000 đồng; Bác Trần Gia Huấn (02 Hoàng Văn Thụ- TP.Đà Nẵng): 1.000.000 đồng; Trần Văn Ruy (142B Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; (còn tiếp)

Chuyển khoản: Ban doc: 1.000.000 đồng; Hoang The An: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Dang Quoc Thai: 1.000.000 đồng; Vu Phuong Lan: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Hoang Cong Tuan: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ong Tran Quang Nghia (143 Phan Van Khoe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Van Hung: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Huong: 500.000 đồng; Tra Xuan Binh: 5.000 đồng; Truong Day Lai Xe Dai Phuc: 1.000.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Hoa (So 9 Hung Vuong- Ba Ria): 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Huynh Le Oanh Vy: 2.000.000 đồng; Vuong My: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 700.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thi: 500.000 đồng; Nguyen Thi Y Lan-Ba Ha Trung: 500.000 đồng; Chi Hoa Khanh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Ngan: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Long: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Pham Trung Dung: 20.000 đồng; Vo Hoang Anh: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc My Phuong: 1.000.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Co Chi: 200.000 đồng; Co Chi: 100.000 đồng; Tran Ai Loan: 100.000 đồng; Tran Van Tu: 200.000 đồng; Pham Thi Thu Hong (Q.3, TP.HCM): 250.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ong Khoan: 200.000 đồng; Phan Tan Phat: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Truong Thi My Hanh: 500.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Gia dinh Hong Van: 1.000.000 đồng; Ta Thi Van: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Trần Thanh Triều - Bạc Liêu (nhân vật được đề cập trong bài viết Chiến sĩ công an bệnh nặng, cần hỗ trợ; trên Thanh Niên ngày 7.12.2022)

Bác Nguyễn Tiến Quang (120 Triệu Nữ Vương, TP.Đà Nẵng): 300.000 đồng; anh Phạm Quang (Trung tâm hạ tầng mạng lưới miền Trung): 100.000 đồng; Bạn đọc Báo Thanh Niên (TP. Nha Trang, Khánh Hòa): 400.000 đồng; Quách Thị Châu (35 Diên Hồng, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; (còn tiếp)

