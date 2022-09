Những tấm lòng vàng 2.9.2022

Chuyển khoản: Huynh Thien Trung: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Hoang Hong Son: 50.000 đồng; co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM): 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Thi Dieu Thi: 5.000.000 đồng; Nguyen Thi Y Lan (ba Ha Trung): 500.000 đồng; Nguyen Ai Hoang Chau: 500.000 đồng; Pham Tri Quan: 100.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 1.000.000 đồng; ba Nguyen Thi Xuan Dung (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Be: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Cong ty CP xe khach Phuong Trang Futabus: 100.000.000 đồng; Ta Van Duc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Hoa: 5.000.000 đồng; Dang Thi Thu Loan: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Y Diệu An: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Minh Chinh: 200.000 đồng; Nguyen Phuoc Diem Trang: 200.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; ba Bui Thi Minh Hang: 2.000.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Trong Hai: 500.000 đồng; To Viet Tien: 100.000 đồng; Phan Thi Thu: 200.000 đồng; Tiet Do Dong Giao: 1.000.000 đồng; Ngo Hung Phuong: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Huynh Thi Yen: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 60.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Trong Nghia: 300.000 đồng; Nguyen Anh Que: 200.000 đồng; Ta Thi Van: 200.000 đồng; ong Khoan: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Y Diệu An - Đắk Lắk (nhân vật được đề cập trong bài viết Bệnh nhi dân tộc Xê Đăng nguy kịch cần cứu giúp; trên Thanh Niên ngày 4.6.2022):

Minh Tài (60 Hồ hảo Hớn, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Thành (P.8, Q.5, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Thanh Vân, Kim Dung, Thúy Vi (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Quách Thị Châu (35 Diên Hồng, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Võ Văn Út (124/27 Xóm Đất, P.8, Q.11, TP.HCM): 200.000 đồng; Trần Thị Tiếp (81 Huỳnh Đình Hai, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; bà Song (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 10.000.000 đồng; chú Hoàng: 400.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 500.000 đồng; Tăng Hường (322/9 CMT8, P.10, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; bác Nguyễn Tiến Quang (120 Triệu Nữ Vương, TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; anh Phạm Quang (TT hạ tầng mạng lưới miền Trung): 100.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 200.000 đồng; Trương Văn Quang ( 21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng): 500.000 đồng; Thân Thị Phi (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định): 500.000 đồng; Phạm Thị Hoa (782 Hương lộ 2, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TP.HCM): 1.000.000 đồng; (còn tiếp)





Chuyển khoản: ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Thi Hong Nhung: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Van Thu (Phan Dinh Phung): 500.000 đồng; Do Nam: 300.000 đồng; Nguyen Van Hao (Eximbank): 1.000.000 đồng; Ho Thien Hung: 400.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Ngo Duc Man: 100.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Dang Van Nhat: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc Dat: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Huynh Van Tung: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Ngoc Duy: 100.000 đồng; Cao Van Len: 5.000.000 đồng; Lam Tien Dung: 1.000.000 đồng; Dang Quoc Thai: 1.000.000 đồng; Vu Trong Truong: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran The Luan: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Dang Duy: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Minh Tam: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Bui Minh Tri: 2.000.000 đồng; Nguyen Hai Nhung: 200.000 đồng; Y Diệu An: 300.000 đồng; Lam Mong Tung (114 Trinh Hoai Duc, Q.9, TP.HCM): 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Pham Trung Dung: 50.000 đồng; Vo Thi Thanh Nga: 1.000.008 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.