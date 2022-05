Những tấm lòng vàng 30.5.2022

Nghiêm Văn Được (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP Đà Lạt, Lâm Đồng): 500.000 đồng; cô Đoàn Vũ (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; bé Thanh Phụng (TP.Đà Nẵng): 100.000 đồng; anh Phạm Quang (TT hạ tầng mạng lưới miền Trung): 100.000 đồng; (còn tiếp).

Chuyển khoản: ban doc: 500.000 đồng; Pham Ngoc Duy Toan: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Diem Trang: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Lam Thi Thanh Bich: 1.000.000 đồng; Vu Hoai Chan (Ha Noi): 2.000.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Xuan Thanh: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Quoc Vinh: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Huynh Cong Su: 1.000.000 đồng; Nguyen The Thang: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thai Khoe (chu Tam Khoe, H.Cu Chi, TP.HCM): 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Hong Binh: 300.000 đồng; chu Hong (Q.2, TP.HCM): 300.000 đồng; Huynh Ngau: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 500.000 đồng; co Phuong Lan (TP.Hue): 500.000 đồng; Huynh Thi Thanh Tra: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Lam Thi Minh Chau: 200.000 đồng; Nguyen Van Trang: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Huynh Thi Tuyet Nga: 2.000.000 đồng; Ta Vinh Anh (Dat Thanh, Q.Tan Binh,TP.HCM): 500.000 đồng; ban doc: 700.000 đồng; ban doc: 250.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Phan Thi Thu: 200.000 đồng; (còn tiếp).

Bạn đọc giúp Đặng Ngọc Lan - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Nghị lực mùa thi - Trò nghèo mất mẹ bơ vơ giữa đời; trên Thanh Niên ngày 6.7.2021):

Châu Thị Hương (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Võ Văn Út (124/27 Xóm Đất, P.8, Q.11, TP.HCM): 200.000 đồng; anh Phạm Quang (TT hạ tầng mạng lưới miền Trung): 100.000 đồng; Nguyễn Đức Hạnh (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; cô Đoàn Vũ (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; (còn tiếp).

Chuyển khoản: ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Xuan Sau: 200.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 4.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thai Binh: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Mai Thuy Linh: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Phan Tan Sang: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Le Minh Hieu: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; Nguyen Thi Binh: 500.000 đồng; Huynh Ngau: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Bui Minh Tri: 500.000 đồng; Truong Quoc Trung: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Van Thong: 1.000.000 đồng; Vu Phuong Lan: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Van: 1.000.000 đồng; Nguyen My Hanh: 1.000.000 đồng; Nguyen Hoai Nam: 200.000 đồng; Tran Van Trung: 500.000 đồng; Nguyen Van Trang: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Ta Vinh Anh ( Dat Thanh, Q.Tan Binh TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyen Thai Khoe (chu Tam Khoe, H.Cu Chi, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Vu Ha Van: 1.500.000 đồng; Hoang Bao Anh: 200.000 đồng; ban doc: 250.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Bich: 300.000 đồng; (còn tiếp).

Bạn đọc giúp Văn Thị Mười Ngọc - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Nghị lực mùa thi: Nữ sinh đi làm thuê để nuôi ước mơ học đại học; trên Thanh Niên ngày 9.7.2021): Cô Đoàn Vũ (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; Phạm Quang (TT hạ tầng mạng lưới miền Trung): 100.000 đồng; (còn tiếp).





Chuyển khoản: ban doc: 200.000 đồng; Pham Trung Dung: 20.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ta Vinh Anh (Dat Thanh, Q.Tan Binh, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyen Khac Huy: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thai Khoe (chu Tam Khoe, H.Cu Chi, TP.HCM): 1.000.000 đồng; ban doc: 150.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dam Van Tuan: 5.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Duy Thanh: 500.000 đồng; ban doc: 250.000 đồng; Phan Thi Thu: 400.000 đồng; Nguyen Van Trang (Que Vo, tinh Bac Ninh): 2.000.000 đồng; (còn tiếp).

Bạn đọc giúp Đỗ Thanh Bình - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Nghị lực mùa thi: Ước mơ trở thành điều dưỡng viên; trên Thanh Niên ngày 13.7.2021):

Chuyển khoản: ban doc: 500.000 đồng; Pham Van Long: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ta Quang Minh: 2.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Duy An: 500.000 đồng; Ho Van Nghia: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 700.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Huynh Ngau: 300.000 đồng; Pham Huy Thong: 100.000 đồng; Dam Van Tuan: 5.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Dinh Thong: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dang Thi Diem Chau, Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Phan Huynh Tan Thinh: 500.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; Nguyen Van Trang (Que Vo, Bac Ninh): 2.000.000 đồng; Phan Thi Thu: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Bich: 300.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.