Những trò chơi đình đám của Riot Games đang đến với Xbox Game Pass

Theo Engadget, tại buổi giới thiệu Xbox, đồng sáng lập Riot Games, Marc Merrill, đã tiết lộ rằng công ty đang cung cấp các tựa game của mình cho những người đăng ký Xbox Game Pass - với tất cả các tướng và các phần thưởng khác đi kèm.

Các thành viên sẽ có thể chơi League of Legends (Liên Minh Huyền Thoại) trên PC với tất cả 160 tướng đã được mở khóa và có quyền truy cập vào các tướng mới trong ngày đầu tiên. Ngoài ra cũng có thể chơi League of Legends: Wild Rift (Tốc Chiến) trên thiết bị di động với toàn bộ 80 tướng. Thêm vào đó, tương tự như League of Legends trên PC, người chơi cũng sẽ có quyền truy cập vào bất kỳ tướng mới nào của Riot trong tương lai vào ngày đầu tiên.

Thành viên Game Pass chơi Valorant cũng sẽ nhận được tất cả 18 đặc vụ và là một trong những người đầu tiên có thể sử dụng các đặc vụ mới khi ra mắt trong tương lai. Đối với trò chơi đấu thẻ bài Legends of Runeterra, người đăng ký sẽ nhận được set bài Foundations hoặc những thẻ bài được phát hành mới.





Cuối cùng, thành viên Game Pass cũng sẽ được mở khóa vòng quay các nhân vật Tier One Little Legend cho Teamfight Tactics trên PC và thiết bị di động.

Ngoài phần thưởng cụ thể của trò chơi, người chơi sẽ nhận được thêm kinh nghiệm trên các tựa game được chọn. Có vẻ như Riot có nhiều tựa game hơn cho người chơi Xbox, vì Merrill đã viết trong thông báo của công ty rằng họ sẽ “chia sẻ nhiều hơn về mối quan hệ đối tác và cách các thành viên có thể truy cập nội dung Game Pass” trong những tháng tới.