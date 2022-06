Niềm vui của người làm báo

Trường hợp thương tâm đó là anh Nguyễn Ngọc Vỹ (38 tuổi), quê xã Phước Lộc, H.Tuy Phước (Bình Định), đang tạm trú P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn. Do nghèo khó nên vợ chồng anh Vỹ gửi 3 đứa con cho nội ngoại ở quê rồi lên Quy Nhơn thuê nhà kiếm việc làm.

Dịch bệnh Covid-19 hoành hành, cũng như bao hoàn cảnh khó khăn khác, vợ chồng anh Vỹ phải chạy ăn từng bữa. Trong cảnh khốn cùng ấy, anh Vỹ lại bất ngờ lâm bệnh nặng. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định chẩn đoán anh có cục máu đông trong tim. Sau đó, bệnh chuyển nặng, anh Vỹ được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM điều trị tiếp. Tại đây, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật và yêu cầu người nhà bệnh nhân tạm ứng 500 triệu đồng.

Cầm phiếu yêu cầu tạm ứng từ bệnh viện mà chị Phạm Thị Phương Thanh (vợ anh Vỹ) ngã quỵ, bởi số tiền quá lớn, chị không thể và không biết tìm đâu ra. Sinh mạng của anh Vỹ như chỉ mành treo chuông. Để kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng giúp anh Vỹ có thể vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, Báo Thanh Niên đã kể câu chuyện của anh lên báo.

Trở lại với cuộc điện thoại của bạn đọc kể ở trên, sau khi gọi xong thì từ Bình Dương bạn đọc ấy chạy ngay lên TP.HCM, đến tòa soạn Báo Thanh Niên để gửi tiền giúp đỡ anh Vỹ. Bạn đọc Đó là ông Phạm Hoàng Tuấn, đại diện các con của cụ Phạm Công Tâm, ngụ P.Lái Thiêu, TP.Thuận An (Bình Dương). Nhìn dáng ông lam lũ, ai cũng bất ngờ khi ông Tuấn rút ra một bọc tiền… 100 triệu đồng, và nói rất giản dị rằng: “Anh em chúng tôi chẳng giúp được gì nhiều, chỉ có chút ít này nhờ Báo Thanh Niên chuyển đến anh Vỹ, sẻ chia một phần kinh phí điều trị, mong anh sớm vượt qua bệnh tật, thành người khỏe mạnh để chăm lo cho con cái”.

Người tiếp nhận tiền quá xúc động trước nghĩa cử của ông Tuấn và gia đình, đã gọi điện cho tôi. Hai anh em lặng đi giây lát rồi tôi gọi cho tác giả bài báo, là một cộng tác viên. Tác giả cũng lặng đi vì xúc động rồi chúng tôi quyết định gọi điện thông báo cho chị Thanh. Chị Thanh òa khóc!





Không riêng trường hợp anh Vỹ, mà rất nhiều hoàn cảnh khó khăn do bệnh tật ở Bình Định sau khi Báo Thanh Niên phản ảnh, đều được bạn đọc cả nước giúp đỡ. Ông Trần Đình Ký, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định, xúc động: “Rất nhiều trường hợp khó khăn do bệnh tật ở Bình Định đã nhờ bạn đọc Báo Thanh Niên chung tay góp sức mà vượt qua được cảnh ngặt nghèo. Đó là nhờ Báo Thanh Niên đã phản ảnh trung thực, kịp thời các hoàn cảnh không may ấy, gây xúc động lòng người, tạo được sự đồng cảm đối với đông đảo bạn đọc”.

Được bạn đọc đồng cảm và chia sẻ, là niềm vui lớn nhất của người làm báo!