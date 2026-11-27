Ngày 27.11, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ; nghị quyết về thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, chuẩn bị đưa bộ máy mới đi vào hoạt động từ ngày 1.12.2026.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Quang Ái (bìa phải) và ông Bùi Văn Mạnh ẢNH: NGUYỄN MINH

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Bình về thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo; hợp nhất Sở VH-TT với Sở Du lịch thành Sở VH-TT-DL; giải thể Sở Ngoại vụ. Các cơ quan sau sắp xếp chính thức hoạt động từ ngày 1.12.2026.

Cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Quang Ái, Giám đốc Sở Ngoại vụ, giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo từ ngày 1.12.2026.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở VH-TT-DL từ ngày 1.12.2026.

Hội nghị cũng đã công bố 13 quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý. Trong đó, bà Nguyễn Thị Bích Lụa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình; ông Nguyễn Đức Cường; bà Đinh Thị Thu Thủy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

10 cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở VH-TT-DL gồm: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Tân Anh, Ngô Thanh Tuân, Vũ Thanh Lịch, Trịnh Xuân Lộc, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Cao Tấn, Nguyễn Văn Trọng, Phạm Duy Phong và Đỗ Quang Trung.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình, cho biết, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và T.Ư; bảo đảm bộ máy tinh gọn, đồng bộ, không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Ông bày tỏ tin tưởng đội ngũ cán bộ được điều động, bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, sở trường công tác, đoàn kết cùng tập thể cơ quan mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.