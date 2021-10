Ninh Thuận: Chủ khách sạn đón khách ở vùng dịch, bị xử phạt 25 triệu đồng

Ngày 7.10, Công an xã Cà Ná, H.Thuận Nam (Ninh Thuận) cho biết đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thắm (44 tuổi, trú thôn Lạc Sơn, xã Cà Ná) là chủ khách sạn HT One về hành vi cho khách thuê lưu trú, không chấp hành công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 27.9, qua kiểm tra lưu trú và việc chấp hành công tác phòng chống dịch Covid-19 tại khách sạn HT One, Công an xã Cà Ná phát hiện tại 8 phòng của khách sạn HT One có 16 hành khách đang lưu trú nhưng không khai báo tạm trú.





Công an xã Cà Ná đã tiến hành lập biên bản đối với chủ khách sạn HT One về hành vi "không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng" và "hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự" để trình cơ quan thẩm quyền xử lý theo quy định.

Sau đó, Chủ tịch UBND H.Thuận Nam (Ninh Thuận) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ khách sạn HT One 25 triệu đồng về 2 hành vi vi phạm trên.