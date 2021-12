Nintendo Switch eShop ngừng hoạt động vào Giáng sinh

Theo The Verge, khi nhiều người đổ xô đến Nintendo Switch eShop để sử dụng các thẻ quà tặng Giáng sinh của mình thì đã có những gián đoạn và thông báo lỗi xuất hiện trên màn hình eShop. Theo một báo cáo từ Kotaku, đợt nghỉ lễ cuối năm nay đã khiến Nintendo Switch eShop bị ‘sập’ hệ thống một lần nữa.

Nintendo đã đăng tải một tweet, thông báo rằng công ty đang làm việc để giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt, kèm theo bài viết là một liên kết đến trang trạng thái dịch vụ trực tuyến của Nintendo, nơi bạn có thể cập nhật bất kỳ thông tin nào về việc ngừng hoạt động.

Theo trang trạng thái, các vấn đề bắt đầu phát sinh vào khoảng 4 giờ chiều theo giờ Việt Nam, công ty không cung cấp bất kỳ thông tin bổ sung nào về sự cố ngừng hoạt động, ngoài thông điệp mơ hồ: “We are currently experiencing difficulties with our network services. Please try again later. We apologize for any inconvenience this may cause.” (Chúng tôi hiện đang gặp khó khăn với các dịch vụ mạng của mình. Vui lòng thử lại sau. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này có thể gây ra).





Ngoài ra theo thanh timeline sự cố từ trang DownDetector, có vẻ như các vấn đề đã đạt đến đỉnh điểm vào khoảng 21 giờ, nhưng sau đó đã giảm dần. Việc truy cập Nintendo Switch eShop, cũng như tải xuống một số bản cập nhật đã có thể thực hiện vào khoảng 4 giờ sáng ngày hôm sau, đây là dấu hiệu cho thấy mọi thứ đang bắt đầu trực tuyến trở lại.

Một lưu ý là việc ngừng hoạt động không ảnh hưởng việc chơi trò chơi trực tuyến, nhưng bạn sẽ không thể mua hoặc tải xuống bất kỳ nội dung nào từ eShop.

Nintendo eShop đã ngừng hoạt động vào dịp Giáng sinh năm ngoái và công ty đã không khôi phục hoàn toàn dịch vụ cho đến ngày hôm sau. Nintendo thậm chí còn cảnh báo người chơi rằng eShop có thể trở nên quá tải vào ngày lễ và khuyên họ nên tạo một tài khoản Nintendo trước đó.