NovaWorld Phan Thiet gắn kết cùng giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam hướng đến tương lai

Với mục tiêu chung cùng phát triển cộng đồng, thương hiệu dự án “NovaWorld Phan Thiet” của Tập đoàn Novaland hân hạnh trở thành đối tác đồng hành cùng VBA trong năm 2021. Cùng đồng hành phát sóng chuỗi trận thực nghiệm vừa qua thuộc mô hình "tập trung cách ly, khép kín, không khán giả" của VBA với tên gọi VBA Premier Bubble Games - Brought to you by NovaWorld Phan Thiet.

Theo đó, NovaWorld Phan Thiet không chỉ đồng hành cùng VBA phát sóng các trận đấu thực nghiệm của VBA 2021 với tên gọi VBA Premier Bubble Games - Brought to you by NovaWorld Phan thiet, mà còn đồng hành cùng VBA trong tất cả các hoạt động kéo dài từ đây đến hết tháng 6.2022 như VBA3x3, D-League, hỗ trợ Đội tuyển Quốc gia trước thềm SEA Games 31 cùng các chiến dịch hướng đến cộng đồng bóng rổ.

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển nền bóng rổ nước nhà

Với việc trở thành Thương hiệu đồng hành cùng VBA trong năm 2021-2022, NovaWorld Phan Thiet ngày càng khẳng định rõ những nỗ lực đóng góp cho du lịch và thể thao Việt Nam.





VBA và NovaWorld Phan Thiet hy vọng những nội dung giải trí lành mạnh và chất lượng cao này sẽ như một liều vaccine tinh thần cho người hâm mộ thể thao.