NSƯT Thành Lộc ngày càng trẻ trung hơn với mái tóc đen khỏe

Vì tính chất công việc, NSƯT Thành Lộc luôn phải đặc biệt chú ý chăm chút vẻ ngoài. Ngoài da dẻ, tóc tai cũng rất dễ nhuốm dấu vết thời gian nên anh phải thường xuyên lui tới các salon làm tóc để chăm sóc tóc, duy trì nét thanh xuân của mái đầu.

Gần đây, NSƯT Thành Lộc biết đến RISHIRI HAIR COLOR SERIES, dòng sản phẩm chăm sóc tóc bạc toàn diện của thương hiệu Nhật Bản Pyuru, giúp “đánh bay” những sợi tóc bạc, tóc mềm mượt và không có cảm giác da đầu bị nóng rát nhờ các thành phần tự nhiên có trong sản phẩm.

RISHIRI HAIR COLOR SERIES là sản phẩm của Pyuru, nhà sản xuất mỹ phẩm và thực phẩm tốt cho sức khỏe được thành lập vào năm 1998. Các sản phẩm của Pyuru luôn tuân thủ tiêu chí không sử dụng các thành phần có hại cho tóc và da đầu. Thông qua đó, RISHIRI muốn truyền tải thông điệp bất kỳ ai cũng có thể tỏa sáng với vẻ đẹp bên trong lẫn bên ngoài.





