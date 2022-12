Nữ sinh Asian School ‘rinh’ ngay 8.5 IELTS trong lần thi đầu

Tham gia bài thi IELTS ngày 19.11, 2 tuần sau đó, Nguyễn Lê Cát Quyên vui mừng thông báo mình nhận về chứng chỉ IELTS với số điểm 8.5. Nữ sinh Asian School cho biết em cảm thấy hài lòng với kết quả này vì nó không chỉ phản ánh được trình độ ngoại ngữ hiện tại mà còn là thành quả của chiến lược học tập em đặt ra.

Theo đó, Cát Quyên thực hiện song song 2 chiến lược ôn tập lâu dài và ngắn hạn. Về lâu dài, ngoài lợi thế học tập tại môi trường quốc tế từ nhỏ, em còn chủ động tiếp xúc tiếng Anh qua nhiều hình thức thú vị khác như nghe nhạc, xem phim, đọc truyện… Với kế hoạch ngắn hạn, khoảng 4 tháng trước thi, Cát Quyên mới bắt đầu làm quen với các dạng đề. “Nếu đã có nền tảng từ trước, mình chỉ cần khoảng 3 tháng để làm quen đề. Trong khoảng thời gian này, đặc biệt với phần Writing, mình cần chú trọng đến những vấn đề như cấu trúc, cách nối câu bởi phần này rất quan trọng sự mạch lạc”, em nói.

Cho rằng một trong những lý do khiến bản thân đạt được trình độ tiếng Anh hiện tại chính là nhờ “nói nhiều”, Cát Quyên kể: “Thầy cô ở Trường Quốc tế Á Châu đến từ nhiều quốc gia khác nhau nên em rất thích trò chuyện với họ để tìm hiểu về những nền văn hóa khác nhau. Bản chất của việc học ngôn ngữ là ‘copy’, mình nghe nhiều thì sẽ ‘copy’ theo được”.

Một bí quyết khác của cô nàng là làm điều mình yêu thích bằng tiếng Anh. Ví dụ nếu có ai thích bóng đá thì có thể xem bình luận bóng đá bằng tiếng Anh, tương tự khi nghe nhạc, đọc truyện... Với Cát Quyên, khi tiếng Anh không còn bị xem là công thức để học thuộc mà dần trở thành bản năng tự nhiên thì sẽ vô cùng dễ dàng.

Sở dĩ được gọi là “cô nàng đa tài” vì Nguyễn Lê Cát Quyên luôn làm tốt mọi mặt. Trong học tập, 11 năm liền em giữ vững danh hiệu Học sinh Giỏi ở chương trình Việt Nam cũng như đạt Excellent ở Chương trình Quốc tế. Đặc biệt, ở năm học 2021-2022, điểm tổng kết ở cả hai chương trình của em là 9.9.

Cát Quyên cũng hiếm khi “vắng mặt” trong các cuộc thi, giải thưởng hay hoạt động ngoại khóa và gặt hái được nhiều kết quả cao như: Huy chương Vàng môn Tiếng Anh trong kỳ thi Olympic 30.4 mở rộng 2021, Giải Nhì cuộc thi Nét vẽ xanh cấp Thành phố 2021-2022, Giải Nhất cuộc thi Future Me 2021-2022… Cô nàng cũng tích cực thử sức ở các cuộc thi online về marketing, tranh biện… và nhiều lần “giật giải”.





Đặc biệt, với các cuộc thi do Asian School tổ chức, Nguyễn Lê Cát Quyên cũng là một cái tên quen thuộc khi chiến thắng cuộc thi Tìm kiếm Tài năng - Talent Seeking Contest 2020, đạt Giải Nhì cuộc thi Oliver Stone's Video Clip 2020, giành giải Nhất cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh - English Speaking Contest 2022…

“Một trong những điều em thích nhất ở Trường Quốc tế Á Châu là có rất nhiều cuộc thi để em thử sức. Ví dụ như với English Speaking Contest, em phải thử tới 3 lần mới chiến thắng. Qua đó, em có cơ hội trau dồi, học hỏi thêm. Đồng thời, em được phát triển những kỹ năng về nghệ thuật như hội hoạ, âm nhạc qua AHS Idol hay Let Colors Speak chứ không phải chỉ có học và học.”, Cát Quyên chia sẻ.

Với cô Lê Thị Bích Ngọc (giáo viên chủ nhiệm lớp 12/4), Cát Quyên không chỉ là một cô trò giỏi mà còn là một học sinh năng động, một thủ lĩnh nhiệt huyết khi đảm nhận vị trí Academic President, hỗ trợ nhà trường trong việc xây dựng, tổ chức các hoạt động. “Khi thầy cô cần một dự án, bất kể là nội dung gì, Quyên sẽ thực hiện được kế hoạch và kịch bản ngay lập tức. Cát Quyên cũng rất trách nhiệm, hoàn thành công việc đúng thời hạn. Bên cạnh đó, kỹ năng lãnh đạo, phân công công việc cũng như suy nghĩ và phong cách làm việc của em rất ổn”, cô Bích Ngọc nói thêm.

Ở năm cuối cấp, Nguyễn Lê Cát Quyên đang ấp ủ nhiều dự định và hoài bão. Được biết, trước mắt, em tập trung ôn luyện để tham gia kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố. Nói về tương lai xa hơn, cô nàng cho biết sẽ chọn theo học ngành Quản trị kinh doanh khi lên đại học. Nhìn lại những thành quả Cát Quyên đạt được, có thể tin rằng, Cát Quyên sẽ sớm chạm đến các mục tiêu sắp tới, sẵn sàng chinh phục những cột mốc cao hơn trên hành trình chinh phục tri thức.

Trường Quốc tế Á Châu là trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, đào tạo chương trình giáo dục Việt Nam và chương trình tiếng Anh quốc tế theo chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (Mỹ), đang thực hiện chương trình kiểm định chất lượng giáo dục của Hội đồng các Trường Quốc tế (CIS) - Anh Quốc. Với lợi thế về nền tảng tiếng Anh, tri thức và kỹ năng vững chắc, hàng ngàn học sinh đã giành được học bổng và trúng tuyển vào các trường đại học danh tiếng thế giới như: Harvard, Yale, UC Los Angeles, UC Berkeley, UC Davis, UC Irvine, Central Washington University, Florida State University, Western Sydney University, Aalto University, California State Polytechnic University - Pomona, University of British Columbia, University of Cambridge, Santa Clara University, National University of Singapore…