Nữ Việt kiều Mỹ 'không thể tin' khi tìm lại được em trai sau 50 năm thất lạc

Tối ngày 14.11, từ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Công an H.Lộc Ninh (Bình Phước), bà Phạm Thị Minh (66 tuổi, quốc tịch Mỹ) đã tìm thấy em trai mình tên Phạm Văn Dung (61 tuổi) sau gần 50 năm thất lạc.

Chưa bao giờ ngưng tìm kiếm

Chiều 14.11, bà Phạm Thị Minh tìm đến Công an H.Lộc Ninh, nhờ giúp đỡ tìm người em trai tên Phạm Văn Dung (61 tuổi) đã bị thất lạc gần 50 năm với hy vọng hết sức mong manh sau hàng chục năm tìm kiếm.

Theo bà Minh cho biết, vào năm 1975 khi mới 19 tuổi do điều kiện hoàn cảnh gia đình cha mẹ mất, bà đã xuất cảnh sang Mỹ, để lại người em trai sống cùng một người quen ở TP.HCM.

Sau khi sang Mỹ thì bà Minh đã bị mất liên lạc với em trai mình. Từ đó đến nay, rất nhiều lần trở về Việt Nam, dù cố gắng kiếm tìm nhưng bà hoàn toàn bất lực vì không có bất cứ một thông tin nào về người em ruột của mình.

Lần này, bà trở về Việt Nam du lịch cùng người chồng, con và 3 đứa cháu, bà Minh vẫn nuôi hy vọng tìm kiếm em trai của mình. Sau vài ngày tìm kiếm ở TP.HCM bất thành, bà cùng gia đình đã xuống khu vực TX.Bình Long, H.Lộc Ninh (Bình Phước), nơi thửa nhỏ 2 chị em bà có thời gian sinh sống, tiếp tục tìm kiếm người em trai thất lạc.

Sau khi biết câu chuyện của bà Minh, một tài xế taxi gần khách sạn nơi bà Minh ở đã đưa cả gia đình đến Công an H.Lộc Ninh để được hỗ trợ tìm kiếm.

Từ thông tin họ tên, năm sinh và các dữ liệu bà Minh cung cấp, Đội An ninh phối hợp với Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an H.Lộc Ninh, đã tra cứu thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau khi tìm kiếm tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an H.Lộc Ninh đã tìm thấy một số thông tin về ông Phạm Văn Dung, sinh năm 1961, hộ khẩu thường trú tại ấp 6A xã Lộc Tấn (H.Lộc Ninh) trùng khớp với người mà bà Minh đang cần tìm.





Trao đổi với PV Thanh Niên, Trung tá Nguyễn Thị Lan, Đội trưởng đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an H.Lộc Ninh cho biết: "Sau khi liên hệ với công an xã để mời ông Dung lên cơ quan công an. Bước đầu ông Dung cũng không tin người chị ruột của mình đã thất lạc hàng chục năm nay, bởi ông cũng đã tìm nhiều cách thức khác nhau để tìm kiếm nhưng cũng không hề có bất cứ thông tin nào từ người chị của mình. Chỉ đến khi lực lượng công an đọc tên chính xác của bà Minh, ông Dung mới nuôi hi vọng và ngay lập tức lên cơ quan công an"

Vỡ òa hạnh phúc

Tại cơ quan công an, dù đã gần 50 năm xa cách nhưng 2 chị em đã vỡ oà cảm xúc khi ngay lập tức nhận ra nhau trong cái nhìn đầu tiên. Những giọt nước mắt hạnh phúc, những cái ôm thật chặt của hai chị em dành cho nhau khiến cho những người chứng kiến không thể kìm nén cảm xúc.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Phạm Văn Dung cho biết: "Trước đó, tôi cũng đã tìm kiếm được 2 người trùng tên, trùng một số dữ liệu; nhưng qua nói chuyện thì đều không phải. Khi tôi lên đến Công an H.Lộc Ninh, dù cách xa khoảng 5m, nhưng tôi đã ngay lập tức nhận ra người chị của mình. Thật sự không có cảm xúc nào có thể miêu tả giây phút 2 chị em gặp lại nhau sau gần nửa thế kỷ xa cách”.

Chia sẻ về hành trình tìm kiếm của mình với PV Thanh Niên, ông Dung nghẹn ngào cho biết, suốt thời gian 2 chị em thất lạc nhau, không khi nào ông không tìm cách để tìm kiếm người chị gái của mình. Ông đã đi rất nhiều nơi, nhờ nhiều người quen biết, hàng chục năm liên tục liên hệ chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” để hỗ trợ tìm chị gái. Thậm chí nhờ những người quen sống ở nước ngoài đăng báo tìm kiếm nhưng đều không có kết quả.

“Khi nhận được điện thoại từ công an, tôi thật sự không tin, nhưng điều đó đã thật sự xảy ra. Chị em chúng tôi chỉ biết gửi những lời cảm ơn sâu sắc đến Công an H.Lộc Ninh đã giúp 2 chị em thực hiện được ước nguyện lớn nhất cuộc đời mình”, ông Dung xúc động chia sẻ.

Trưa ngày 15.11, Bà Phạm Thị Minh cùng gia đình của mình đã về nhà em trai của mình và có bữa cơm đoàn viên sau gần 50 năm xa cách. “Niềm vui chắc chỉ có thể kéo dài vài ngày vì chị tôi và gia đình sẽ sớm phải trở về nước. Từ hôm qua đến giờ, 2 chị em đã cùng tâm sự, chia sẻ với nhau rất nhiều điều và đang có những dự định cho tương lại sắp tới, dù 2 chị em sẽ vẫn sẽ phải xa cách nhau hàng ngàn km”, ông Dung chia sẻ.