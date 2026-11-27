Ngày 27.11, bác sĩ Đinh Phương Đông, Trưởng khoa Bỏng - tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM, cho biết vừa phẫu thuật lấy bỏ túi ngực bị vỡ và tạo hình ngực cho một nữ bệnh nhân 61 tuổi, Việt kiều.

Theo bác sĩ Phương Đông, bệnh nhân đặt túi ngực cách đây 17 năm. Gần đây, bà nhận thấy ngực xệ nhiều, hai bên không cân đối, mặc áo không còn phù hợp nên đến Bệnh viện Trưng Vương thăm khám.

Kết quả kiểm tra cho thấy ngực bệnh nhân sa trễ nặng, quầng vú và núm vú tụt xuống dưới nếp lằn vú, hai bên ngực lệch nhau rất rõ.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện túi ngực bên trái đã vỡ, gel silicone bên trong thoát ra và chuyển sang màu vàng. Túi còn lại có dung tích 250cc, vỏ túi cũng đã đổi màu.

Ê kíp phẫu thuật lấy bỏ cả hai túi ngực cũ, làm sạch khoang đặt túi, bóc bỏ bao xơ, đồng thời treo, nâng và tạo hình lại ngực cho bệnh nhân.

Bác sĩ lấy ra túi ngực bị vỡ cho bệnh nhân ẢNH: BSCC

Theo bác sĩ Phương Đông, túi ngực không phải thiết bị sử dụng trọn đời. Thời gian đặt túi càng lâu, nguy cơ vỡ túi, co thắt bao xơ và sa trễ càng tăng. Đáng chú ý, vỡ túi silicone thường không có triệu chứng rõ ràng, nhiều người chỉ phát hiện khi đi kiểm tra.

Các nghiên cứu theo dõi 10 năm ghi nhận tỷ lệ vỡ túi khoảng 8,6 - 13% tính theo bệnh nhân, tùy loại túi. Một tổng quan y khoa cho biết khoảng 10 - 15% túi có thể bị vỡ trong 10 - 15 năm. Nghiên cứu tại Đan Mạch ghi nhận tỷ lệ vỡ bắt đầu tăng sau 6 - 8 năm đặt túi.

Khi túi ngực bị vỡ, người đặt có thể gặp tình trạng ngực mất cân xứng, thay đổi hình dạng, đau, co thắt bao xơ hoặc sờ thấy khối bất thường. Silicone thoát ra ngoài túi có thể gây viêm, tạo u hạt và di chuyển đến hạch vùng.

Theo khuyến cáo của Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) năm 2020, người đặt túi silicone nên siêu âm hoặc chụp MRI lần đầu sau 5 - 6 năm, sau đó kiểm tra lại mỗi 2 - 3 năm. Nếu có triệu chứng hoặc kết quả siêu âm chưa rõ, nên chụp MRI.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ đã đặt túi ngực cần tái khám định kỳ, giữ thông tin về loại túi và thời điểm phẫu thuật. Khi thấy ngực thay đổi hình dạng, cứng, đau, lệch hoặc xệ nhiều, cần đi khám sớm.