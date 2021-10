Nước lũ dâng cao gây chia cắt, sạt lở các huyện vùng cao miền Trung

Ngoài ra, một số huyện miền núi như: Đông Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn… cũng yêu cầu đối với những nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở lực lượng chức năng tiến hành rà soát, di dời người dân đến nơi an toàn trước 17 giờ ngày 7.10, trong đó, ưu tiên sơ tán tại chỗ, xen ghép. Các lực lượng cũng bố trí lực lượng túc trực 24/24 để kịp thời xử lý khi có sự cố. Ngoài ra tại mỗi xã có nguy cơ sạt lở, gây cô lập các địa phương yêu cầu tích trữ lương thực hỗ trợ người dân có thể ăn từ 15 - 30 ngày.

Mưa lớn cũng khiến tuyến đường Trường Sơn Đông qua xã Trà Đốc (H.Bắc Trà My) xuất hiện một số điểm sạt lở do mưa lớn kéo dài. Cụ thể, tại Km 72+00 tuyến Trường Sơn Đông thuộc địa phận thôn 3 (xã Trà Đốc) hơn 2.000 m3 đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường.

Trong khi đó, tại Quảng Trị, lãnh đạo UBND H.Đakrông (Quảng Trị) cho biết: do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn trên diện rộng đã làm ngập lụt chia cắt nhiều tuyến đường vào trung tâm các xã: Pa Nang, A Vao, Ba Lòng... Đặc biệt ngay trong sáng 7.10, tại cầu tràn Ba Lòng nước đã ngập cao hơn 2 m. Mưa lớn cũng đã làm sạt lở đất đã và tắc đường tại Km 5+690 tỉnh lộ 588A.





Trong sáng 7.10, do mưa lớn kéo dài suốt 2 ngày qua, làm sông suối tại 2 huyện miền núi là Đakrông và Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị dâng lên rất cao. Cụ thể, nước sông Ba Lòng (H.Đakrông) nhấn chìm cầu tràn Ba Lòng, làm người dân không thể lưu thông. Tại Tà Rụt và Húc Nghì (H.Đakrông), nước sông cũng vượt các cầu tràn, buộc chính quyền phải dựng rào, cắm biển ngăn không cho người và phương tiện đi lại. Trong khi đó, trên tuyến đường vào các xã vùng Lìa (H.Hướng Hóa) nhiều cầu tràn cũng bị nước tràn qua…