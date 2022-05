Nutifood GrowPLUS+ Sữa non - ‘chìa khóa vàng’ giúp trẻ tăng đề kháng vượt bậc

Sữa non - nguồn kháng sinh tự nhiên tốt nhưng hiếm

Theo các nghiên cứu khoa học, so với sữa bình thường, sữa non mang hàm lượng protein cao hơn 10 lần. Đây cũng là thành phần cơ bản để cấu tạo nên tế bào và các cơ quan bên trong cơ thể. Ngoài ra, nhiều vitamin A, E, B2, B3, K… có trong sữa non góp phần thúc đẩy trẻ phát triển toàn diện về mặt thể chất lẫn trí não của trẻ. Do đó, sữa non được mệnh danh là chất kháng sinh tự nhiên, tạo “hàng rào phòng vệ” vững chắc giúp bảo vệ sức khỏe cho trẻ nhỏ.

“Sữa non chứa nhiều kháng thể, tế bào bạch cầu cùng nhiều đặc tính miễn dịch. Đây chính là cơ chế giúp trẻ hoàn thiện và tăng cường chức năng hệ miễn dịch, giúp phòng ngừa nhiều loại bệnh nhiễm khuẩn khác nhau như nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa…”, BS.CKI Trần Thị Minh Nguyệt, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP.HCM (NRI) cho biết.

Nguồn sữa non cho trẻ trong 1 - 2 ngày đầu sau sinh cùng với miễn dịch từ mẹ truyền sang thường đủ bảo vệ trẻ trong 6 tháng đầu sau sinh. Tuy nhiên, từ tháng thứ 7 trở đi, lượng kháng thể bảo vệ sụt giảm, trẻ tiếp xúc nhiều hơn với môi trường bên ngoài nên nguy cơ mắc các bệnh nhiễm khuẩn cũng cao hơn. Do đó, giai đoạn từ 6 tháng - 3 tuổi được xem là “khoảng trống miễn dịch”, trẻ cần được tăng cường hệ miễn dịch giúp con phát triển khỏe mạnh.

Chị Hải Vy (ngụ tại Đống Đa, Hà Nội), một bà mẹ khổ sở vì có con thường xuyên đau ốm, bất lực than thở: “Có lẽ bé nhà tôi sinh thiếu tháng và không được uống sữa non nên cứ mỗi lần thời tiết thay đổi là lại cảm, ho, sổ mũi và bắt đầu quấy khóc khiến cả gia đình đều vật vã theo. Hầu như tháng nào tôi cũng phải mang con đi khám bác sĩ. Những lúc như vậy, tôi thương con lắm và ước ao con có sức đề kháng tốt hơn”.

Trước thực trạng khan hiếm của loại sữa được mệnh danh là “giọt vàng”, các thương hiệu dinh dưỡng hàng đầu thế giới đã nghiên cứu và cho ra đời các dạng thực phẩm giàu kháng thể IgG từ sữa non, trong đó có sản phẩm Nutifood GrowPLUS+ Sữa non (Vàng).

“Chìa khóa vàng” giúp trẻ tăng đề kháng vượt bậc

Tuy mới ra mắt nhưng Nutifood GrowPLUS+ Sữa non (Vàng) đang được các mẹ Việt đặc biệt quan tâm bởi đây là sản phẩm mới nhất thuộc nhãn hiệu sữa trẻ em số 1 Việt Nam trong 3 năm liền (từ 2019 - 2021).

Được Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS) đặc chế, bên cạnh sữa non, sản phẩm sữa này còn thừa hưởng nền tảng công thức FDI độc quyền được Viện Dinh dưỡng Quốc gia chứng nhận lâm sàng, mang lại hiệu quả rõ rệt với thể trạng trẻ em Việt Nam sau 4 tháng sử dụng.

“Chúng tôi sử dụng thành phần chính là 100% sữa non 24h nhập khẩu từ Mỹ bởi loại sữa này có hàm lượng dinh dưỡng và kháng thể IgG cao gấp nhiều lần các loại sữa non khác. Bên cạnh đó, công thức FDI trong sữa mang đến nguồn bổ trợ thứ 2, giúp nhân đôi sức đề kháng cho trẻ”, các chuyên gia dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển “bật mí” công thức.





Công thức FDI được xây dựng từ sự kết hợp theo tỷ lệ hoàn hảo của HMO và FOS/Inulin giúp trẻ xây dựng nền tảng “đề kháng khỏe - tiêu hóa tốt”. Trong đó, FOS/Inulin là chất xơ hòa tan kết hợp cùng HMO, thành tố góp phần nuôi dưỡng lợi khuẩn trong đường ruột, giúp trẻ xây dựng nền tảng tiêu hóa vững chắc để hấp thu tối đa các chất dinh dưỡng. Các thí nghiệm lâm sàng cho thấy bộ đôi dưỡng chất này làm giảm tỷ lệ trẻ biếng ăn đến 74,6% và tỷ lệ trẻ táo bón đến 77,8%.

Nutifood GrowPLUS+ Sữa non (Vàng) còn chứa canxi, kẽm, phốt pho, vitamin D3 giúp hình thành cấu trúc xương và răng chắc khỏe để trẻ tăng trưởng chiều cao vượt trội. Các chất DHA, lutein, iot sẽ hỗ trợ hoàn thiện thị giác và não bộ của trẻ. Đây chính là nền tảng quan trọng để trẻ phát triển tầm vóc và trí não trong 1.000 ngày đầu đời.

Sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu 100% từ Thụy Điển.

Có thể nói, với sự hỗ trợ đắc lực của “chuyên gia dinh dưỡng” Nutifood GrowPLUS+ Sữa non (Vàng), từ nay, các mẹ sẽ yên tâm hơn vì con có được nền tảng đề kháng vững chắc để phát triển khỏe mạnh, cao lớn và thông minh vượt trội.