Ông Dương Văn Hiền không được tái bổ nhiệm, tân trưởng Ban Trọng tài VFF là ai?

Trước thềm Đại hội VFF khóa 9, ông Dương Văn Hiền đã xin rút lui không ứng cử vào chức danh ủy viên Ban Chấp hành VFF nên có nguồn dư luận cho rằng, có thể ông Hiền sẽ được tái bổ nhiệm giữ cương vị trưởng Ban Trọng tài VFF khóa 9. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra tại hội nghị Ban Chấp hành VFF diễn ra vào ngày hôm nay (5.12).

Ban Chấp hành đã thống nhất thành lập và bổ nhiệm trưởng ban và các thành viên của 12 ban chức năng của VFF khóa 9 gồm: Ban Chuyên môn và Phát triển do ông Trần Anh Tú - phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn làm trưởng Ban. Ông Tú cũng kiêm luôn trưởng Ban Futsal. Ban Truyền thông do ông Nguyễn Xuân Vũ - phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông và đối ngoại làm trưởng ban.





Ban Tài chính và Vận động tài trợ do ông Nguyễn Trung Kiên - phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính và vận động tài trợ làm trưởng ban. Ban Bóng đá nữ do ông Đỗ Văn Nhật làm trưởng ban; Ban Bóng đá phong trào do ông Lê Văn Thành làm trưởng ban; Ban Tư cách cầu thủ do ông Nguyễn Tấn Anh (giám đốc điều hành CLB HAGL) làm trưởng ban; Ban Kỷ luật vẫn do ông Vũ Xuân Thành làm trưởng ban; Ban Giải quyết khiếu nại vẫn do ông Chu Hồng Thanh làm trưởng ban; Ban Y học Thể thao do ông Lê Quý Phượng làm trưởng ban; Ban Cấp phép do ông Phạm Ngọc Viễn làm trưởng ban và Ban Giải quyết khiếu nại cấp phép do ông Lê Văn Tùng làm trưởng Ban.

Đối với Ban Trọng tài, do tính chất quan trọng và nhiệm vụ mang tính đặc thù của ban, hội nghị đã dành khá nhiều thời lượng để thảo luận, đánh giá, cân nhắc về nhân sự trước khi thống nhất ý kiến bổ nhiệm ông Đặng Thanh Hạ đảm nhiệm vị trí trưởng Ban Trọng tài VFF nhiệm kỳ 2022- 2026. Hỗ trợ cho tân trưởng ban trọng tài là các ông Trương Quốc Dũng, Hoàng Anh Tuấn, Võ Minh Trí và Võ Quang Vinh.

Ban Chấp hành VFF khóa 9 cũng bầu bổ sung ủy viên thường trực Ban Chấp hành và ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch Công ty thể thao T&T đã tái đắc cử. Như vậy thường trực VFF sẽ gồm 5 người, trong đó có 4 lãnh đạo là Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng 3 phó chủ tịch.

Hội nghị cũng thông qua chủ trương đầu tư công nghệ VAR cho V-League mùa 2023 - 2024, trong đó có 2 xe VAR từ nguồn hỗ trợ của FIFA, 2 xe VAR do Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) trực tiếp đầu tư.