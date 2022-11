Ống luồn dây điện do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chuẩn JIS C 8305

Công ty CP sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi là nhà cung cấp vật tư cơ điện - ống thép luồn dây điện CVL đạt tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS C 8305 hàng đầu tại Việt Nam. JIS là viết tắt của từ Japan Industrial Standard, nghĩa là tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản. Bộ tiêu chuẩn này quy định các tiêu chuẩn được sử dụng cho các hoạt động công nghiệp tại Nhật Bản.

Ống thép luồn dây điện JIS C 8305 được sản xuất tại nhà máy Cát Vạn Lợi bằng nguyên vật liệu thép nguyên chất 99% theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đảm bảo ống thép luôn đạt chất lượng, hỗ trợ thi công tốt khi cung cấp và sử dụng tại các công trình. Cát Vạn Lợi sản xuất và cung cấp các loại ống JIS C 8305 gồm: ống thép luồn dây điện JIS C 8305 loại E (có thành ống trơn), ống thép luồn dây điện JIS C 8305 loại C (ống ren có thành ống dày) và các phụ kiện đi kèm, giúp quá trình lắp đặt ống dễ dàng, được các nhà thầu cơ điện tin dùng tại các công trình trọng điểm Việt Nam.

Để đảm bảo quá trình sản xuất và cung cấp các sản phẩm cơ điện được diễn ra thuận lợi, Cát Vạn Lợi đã tiến hành xây dựng nhà máy sản xuất vật tư cơ điện có tổng diện tích 15,000m2 và đang được mở rộng quy mô bằng việc tiến hành xây dựng thêm nhà máy sản xuất thứ 2, dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong năm 2023.

Nhà máy Cát Vạn Lợi được trang bị đầy đủ các dây chuyền sản xuất hiện đại với công suất đạt tới 8.000 tấn thép/năm, duy trì và đảm bảo hệ thống ISO 9001:2015 cũng như các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, giúp nhà máy sản xuất kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm - ống luồn dây điện tiêu chuẩn Nhật JIS C 8305, bước đầu khẳng định uy tín và chất lượng của các sản phẩm ống thép Cát Vạn Lợi, tăng thêm niềm tin với đối tác và khách hàng trong nước cũng như khẳng định thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Những năm trở lại đây, Cát Vạn Lợi đã bắt đầu xuất khẩu sản phẩm cơ điện sang các thị trường như Nhật Bản, New Zealand và Bangladesh, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Điển hình là, trong hợp đồng lần này Cát Vạn Lợi sẽ tiến hành sản xuất và cung cấp ống luồn dây điện và phụ kiện, sản phẩm hệ treo giá đỡ cơ điện cho nhà thầu Toshiba, thi công dự án nhà máy nhiệt điện than Matarbari (2x600MW) tại Bangladesh.





Bên cạnh đó, Cát Vạn Lợi còn cung ứng các sản phẩm vật tư cơ điện - ống thép luồn dây điện và phụ kiện cho dự án nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 1 thuộc tập đoàn Toshiba Plant Systems & Services Corporation (TPSC Việt Nam) và nhận được sự đánh giá cao về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Hiện nay, Cát Vạn Lợi đang là nhà cung cấp vật tư cơ điện cho hơn 1000 công trình lớn nhỏ tại Việt Nam như: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Sân bay Nội Bài, Casino Nam Hội An Đà Nẵng, Nhà Máy Nike (Trảng Bom Đồng Nai), Nhà máy Avery Dennision Ris (Long An), Nhà Máy Fruit Of The Loom (Thanh Hóa), Căn hộ Osimi Phú Mỹ (Vũng Tàu), Nhà máy Yoshino Gypsum (Vũng Tàu)… và đồng thời trở thành đối tác chiến lược của các nhà thầu cơ điện và hơn 20 nhà thầu Nhật Bản tại Việt Nam.