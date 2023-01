Ống ruột gà luồn dây điện chuẩn BS 731 - IEC 61386 - UL 360 của Cát Vạn Lợi

Theo thống kê của tạp chí y khoa eMedicineHealth, ngạt khói chiếm 50 - 80% nguyên nhân tử vong trong các vụ hỏa hoạn. Trong đó có các loại khí độc mà phổ biến nhất là Carbon Monoxide (CO) khiến cơ thể thiếu hụt ô xy, làm tổn thương hệ thần kinh, đẩy nạn nhân vào trạng thái hôn mê, bất tỉnh hoặc nặng hơn là tử vong. Chỉ 0,1% CO trong không khí cũng gây nguy hiểm cho tính mạng. Ngoài ra, khí Hidro Xyanua (HCN) sẽ xuất hiện khi nhựa bị đốt cháy và gây cản trở đến các tế bào hô hấp. Vì vậy, tại các công trình thì việc lựa chọn lắp đặt các vật tư cơ điện bằng thép - Ống ruột gà lõi thép luồn dây điện do Cát Vạn Lợi sản xuất để thi công chống cháy nổ được xem là yếu tố quan trọng góp phần bảo vệ an toàn tính mạng con người cũng như an toàn cháy nổ, trước khi đưa dự án vào hoạt động.

Để đáp ứng nhu cầu đó, Cát Vạn Lợi đã tiến hành sản xuất và cung cấp 4 loại ống ruột gà lõi thép luồn dây điện CVL đạt chuẩn, được kỹ sư cơ điện sử dụng phổ biến tại nhiều công trình.

Ống ruột gà lõi thép chuẩn BS 731

Ống ruột gà lõi thép luồn dây điện (Flexible Metallic Conduit) do Cát Vạn Lợi sản xuất bằng thép mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn BS 731 (Anh), có chỉ số bảo vệ IP40 (Ingress Protection) và chịu được nhiệt độ từ - 45°C đến 350°C. Ống được cấu tạo theo dạng Squarelock và có kích thước từ 1/2 - 2 inch. Ống có độ co giãn cao, khả năng chịu nhiệt tốt và có giá thành rẻ hơn nhiều trong các loại ống.

Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa PVC chuẩn IEC 61386

Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa PVC (Water – Proof Flexible Conduit / PVC Coated Flexible Conduit) được sản xuất bằng thép mạ kẽm và được bọc một lớp nhựa PVC mỏng màu đen bên ngoài, theo tiêu chuẩn IEC 61386. Lớp nhựa này giúp bảo vệ cho ống không bị bung và sử dụng được trong nhà, ngoài trời và dùng để luồn dây cho các thiết bị có trạng thái chuyển động hoặc rung động trung bình. Ống có cấu tạo dạng Squarelock và có chỉ số bảo vệ IP67, chịu được nhiệt độ từ - 40°C đến 105°C.

Ống ruột gà lõi thép chống thấm nước và dầu chuẩn UL 360

Ống ruột gà lõi thép luồn dây điện chống thấm nước và dầu (Liquid Tight Flexible Conduit) có cấu tạo bằng thép mạ kẽm và được bọc một lớp nhựa PVC dày bên ngoài. Lớp nhựa này giúp bảo vệ cho dây cáp điện bên trong tránh khỏi những va đập vật lý, không bị bung, không bị thấm nước, thấm dầu. Ống được sản xuất theo tiêu chuẩn UL 360, có chỉ số bảo vệ IP67 và chịu được nhiệt độ từ - 20°C đến 105°C. Ống có kích thước từ 1/2 - 4 inch.

Ống có cấu tạo Interlock nên dùng tốt trong nhà, ngoài trời và trong môi trường ẩm ướt, nơi cần có yêu cầu kỹ thuật và cấp độ bảo vệ cao.

Ống ruột gà bọc Inox 304 chuẩn BS 731

Ống ruột gà lõi thép bọc Inox 304 (Explosion Proof Flexible Conduit / SUS 304 Wire Braided Flexible Conduit) được làm từ thép mạ kẽm và được bọc một lớp nhựa PVC màu đen bên trong và được bọc thêm một lớp thép không gỉ Inox 304 bên ngoài, theo tiêu chuẩn BS 731 (Anh), có chỉ số bảo vệ IP 67 và chịu được nhiệt độ từ - 40°C đến 105°C. Ống có cấu tạo Squarelock / Interlock, được dùng để luồn cáp điện trong các thiết bị sản xuất công nghiệp nhằm tránh va đập hoặc dùng trong nhà, ngoài trời, môi trường chống cháy nổ, ẩm ướt hoặc ở những nơi chuyên biệt có yêu cầu kỹ thuật và có độ ăn mòn cao.





Sử dụng ống ruột gà lõi thép do Cát Vạn Lợi cung cấp giúp chống nhiễu điện từ lên đến 95%, ổn định hiệu suất của các máy tính cũng như các thiết bị điện tử. Do được làm từ vật liệu thép không gỉ, nên ống ruột gà CVL có khả năng chống ăn mòn cao, tuổi thọ sử dụng lên đến 50 năm và ưu điểm không cháy, không sinh khói độc nếu bị nung dưới ngọn lửa khi có hỏa hoạn xảy ra.

Nhờ những ưu điểm trên mà ống ruột gà cùng các sản phẩm cơ điện của Cát Vạn Lợi vẫn đang từng ngày góp mặt ở hầu hết các công trình Việt Nam: Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1, Nhà kho vận Mapletree (Bình Dương), Chung cư Vincity Tây Mỗ Đại Mỗ (Hà Nội), Chung cư Imperia Smart City (Hà Nội), Chung cư Sky View (Bình Dương), Khu đô thị Gem Sky World Long Thành (Đồng Nai), Tòa nhà Becamex (Bình Dương), Khu du lịch cao cấp Laimian Quy Nhơn (Bình Định), Thủ Thiêm River Park (Quận 2).

Đồng thời, Cát Vạn Lợi cũng liên tiếp nhận thư đánh giá cao chất lượng và dịch vụ qua việc cung cấp các sản phẩm cơ điện cho Công ty Kandenko để tiến hành thi công cho dự án tuyến đường sắt đô thị TP.HCM Bến Thành - Suối Tiên và cung ứng ống luồn dây điện & phụ kiện cho dự án nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 1 cho Tập đoàn Toshiba Plant Systems & Services Corporation - TPSC Việt Nam.